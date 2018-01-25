男子十年花近百万养蛙 网友：和这相比旅行青蛙弱爆了好吗

站长之家(Chinaz.com)注：最近，旅行青蛙这个游戏在网上爆火，这款让看似无聊的游戏却让不少玩家母爱泛滥，沉迷其中不可自拔。甚至还有玩家在大厦LED登广告寻蛙儿子回家。但你以为这就算疯狂了吗?和这位哥们比起来，那些线上养蛙的都弱爆了好吗~

据中新网消息，在重庆，一男子对养蛙可谓是痴迷到了极点。当然，这里说的养蛙绝对不是那个旅行青蛙的游戏，而是真正的养蛙。这名男子名叫李舒，你很难想象的是他原来是学戏曲表演的，喜欢爬虫的他不但跨行研究起了角蛙繁殖，而且还卖掉了经营七年的街舞俱乐部，全身心投入收集宠物蛙。

为了研究和收集这些爬宠，他十年花了近百万，就连女友也和他分手了。朋友都说他疯了，然而他却不后悔。他希望有一天能建一个爬虫繁育基地，繁育和培养自己喜欢的所有爬宠，"包括研究出新的品种和基因，为生物的保育尽一份自己的力量。"

对此，网友直呼这才是真养蛙，并表示支持，称能找到值得投入一生的兴趣爱好比千金万贯带来的幸福感强多了。不过依然有网友认为这些真蛙不如旅行青蛙可爱，旅行青蛙不用钱，而且还会搭帐篷，多好~