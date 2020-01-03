春运售票超3亿张 12306网站售票比例达88.4%

1月3日据国铁集团发布的消息，自2019年12月12日铁路春运售票开始以来，目前已累计售票3.09亿张，其中大部分通过12306网站售出。根据官方公布的数据，铁路12306 高峰日访问量超过1600亿次，高峰时每秒售票超出1000张。

在2020年1月2 日，铁路部门发售 2020 年 1 月31日(正月初七)车票，即春节返程高峰日车票。当日全国铁路共售出车票1633. 1万张，其中铁路12306 网售出1443. 0 万张、电话订票售出1. 4 万张，铁路12306 网售票占总售票量的88.4%。

在1月2日当天通过网站售出195. 2 万张，占网售车票的13.5%;12306手机APP客户端售出1247. 8 万张，占网售车票的86.5%，是最主要购买车票方式。候补购票订单兑现29. 2 万笔，车票36. 7 万张，昨日已发列车车票候补兑现率达80.1%。另外1月2日当天，1633.1万张的车票售出记录也创造了全国铁路售票总量、互联网售票量新记录。

铁路部门还提醒，全国大多数高铁车站已开启使用电子客票，如果旅客购买的车票为电子客票，无需换取纸质车票，请持购票身份证件即可检票乘车。如需报销凭证，可于开车前或乘车之日起 30 日内，凭购票时使用的有效身份证件原件，到车站自动售取票机或售票窗口打印。

铁路集团还表示2020年全国高铁将实现全面电子客票化，淡季高铁票打折的车次和力度会进一步扩大，同时探索在普速线路上实行电子客票。