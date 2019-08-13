斗鱼上市后首份财报：月活跃用户达1.62亿 同比增长32.6%

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:今日，斗鱼发布了上市后的首份财报。财报显示，在截至 6 月 30 日的 2019 年第二季度，斗鱼总净营收为人民币18. 727 亿元(约合2. 728 亿美元)，与上年同期的人民币8. 029 亿元相比增长133.2%。净利润人民币 2320 万元(约合 340 万美元)，而上年同期净亏损人民币2. 287 亿元。净利润率为1.2%，而上年同期净亏损率为28.5%。

其中，2019 年第二季度斗鱼直播服务营收为17. 083 亿元(约合2. 488 亿美元)，与 2018 年同期的人民币6. 673 亿元相比增长156.0%。广告和其他收入为人民币1. 644 亿元(约合 2400 万美元)，与 2018 年同期的人民币1. 356 亿元相比增长21.2%。

此外，财报还显示， 2019 年第二季度斗鱼平均月活跃用户数量(MAU)达到1. 628 亿，比 2018 年第二季度的1. 228 亿增长32.6%。平均移动MAU达到 5060 万，比 2018 年第二季度的 3550 万增长42.5%。平均付费用户数量达到 670 万，比 2018 年第二季度的 300 万增加了123.3%。

斗鱼预计， 2019 年第三季度总净营收将达到人民币19. 50 亿元至人民币20. 00 亿元，同比增长90.3%至95.2%。