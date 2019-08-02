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中国人手机避暑报告：广东人狂点外卖，上海人猛种树

2019-08-02 17:21 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:今年夏季，中国出现了罕见高温，尤其是 7 月的最后一周。“烧烤”模式下，大家都是怎么花式自救的?避暑终极大法当然是不出门。而基于移动支付的各种应用，无论是城市服务还是消费，都让“不出门办事”成了高温标配。

吃饭不出门：外卖订单涨四成

炎热的天气大幅降低了人们出门消费的意愿，外卖自然取而代之。

2019年 7 月，在多个城市，支付宝端口的饿了么外卖订单总数同比去年 7 月增长了40%以上。传统的解暑三宝——西瓜、奶茶、冰淇淋订单量激增，西瓜订单量比去年翻番，奶茶冷饮增长了 3 倍，冰淇淋更是翻了 4 倍。

而在这个 7 月，最“惜命”的可能就是广东人了，他们坚决不出门，疯狂点降暑消夏的外卖——在外卖订单量、同比涨幅、奶茶冷饮订单量、冰淇淋订单涨幅、天猫淘宝的雪糕和啤酒消费量等维度上，广东都是全国第一。

连东北人也加入了避暑大军：吉林省冰淇淋订单量增长了8.3倍，其中吉林市增长高达10倍。

办事不出门：支付宝手机办事人数增长1. 6 倍

吃饭都懒得出门，出门办事更缺乏动力，所幸手机可以解决一切。

2019年 7 月，足不出户就通过支付宝城市服务办事的人数增长1.6倍。

其中，社保办理人数激增3倍;公积金办理人数增加了2.4倍;出入境办理同比增长4.7倍，景点门票支付笔数翻了一倍;预约挂号、问诊医生及报告解读等医疗健康服务同比增长72%。

地铁出行受欢迎，高温带火夜经济

大热天，相比骑共享单车，人们更愿意钻进有空调的公交地铁网约车。支付宝出行数据显示， 7 月公交地铁网约车的乘车次数环比 6 月增加了15%。

其中，上海位居全国各城市榜首，乘坐各类防晒交通工具的支付笔数全国第一。

为了躲避高温，人们出门消费的热门时段开始向气温较低的晚间移动。口碑的数据显示，晚餐及宵夜的订单量大幅增加。

或许由于白天“烧烤”得太多了，晚上人们更倾向于吃以冷餐为主的各式西餐，东南亚菜、日韩料理、西餐等菜系订单量，在夜间时段出现了大幅增长，涨幅分别达到96%、126%和150%;最受欢迎的火锅烧烤虽然也有大幅增长，却只能屈居二线。

与此同时，家长们带娃消遣的时间也尽量避开了白天，口碑上夜间亲子游玩、亲子游泳、少儿外语等在内的各类亲子类消费订单同比增长了300%以上。

消暑新招：给地球降温

除了给自己降温，大批网友还在支付宝给地球降温。

蚂蚁森林显示，2019年 7 月种树量同比去年增长2.6倍，其中上海人贡献了最多的树，最多的能量。

同时，7月蚂蚁森林公益林浇水量也环比增加了70%，其中又是上海人贡献最大。

不仅如此，截至2019年 7 月累计的蚂蚁森林各项数据中，上海无一例外都是全国第一，堪称地球第一种树小能手。

微信图片_20190802172156.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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