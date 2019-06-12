“扫一扫”分享到微信

动态

全国首创！支付宝区块链让浙江人看病排队时间降6成

2019-06-12 15:44 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

支付宝(1)

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息：今日，由浙江省财政厅和支付宝发起，联合省大数据局、省卫健委、省医保局共同打造的全国首个区块链电子票据平台——浙江区块链电子票据平台(以下简称“平台”)正式上线。

医疗票据电子化后，市民看病无需先去窗口排队付钱，通过支付宝就可一键挂号、付款、查看票据，所有信息通过“平台”流转，平均就医时间成本降低六成，继台州试点后，首批覆盖浙一、浙二、浙大邵逸夫医院等在内的 11 家综合性医院，年底前将覆盖全省 100 多家医院。

浙江区块链医院.jpg

医疗票据电子化让浙江人看病少排队

“没想到区块链也能用在看病上，以后我再也不用整理各种医院票据了，一个支付宝全搞定!”杭州市民赵先生在支付宝上完成就诊费支付后，可以收到全部票据。在过去，他每次看病排队少则 1 小时，挂号、缴费、拿药都要拿着各种票据，容易丢。

“一次都不用排”得益于数据在医院各科室间“跑腿”，替代了传统票据盖章。浙江省财政厅相关负责人介绍，“平台”的上线有望让更多“赵先生”在浙江看病少排队。“目前市级医保可实现全程手机支付，医保部分自助结算，全程无需窗口排队。省级医保正在逐步打通中。”同时，这也标志财政部财政电子票据管理改革在浙江成功落地。“区块链技术的不可篡改，也杜绝了假发票、重复报销的可能。”他说。

长三角医院“上链”重构就医模式 人均耗时降 6 成

便利背后，是支付宝自主研发的蚂蚁区块链技术。支付宝技术专家青龙生介绍，区块链电子票据从生成、传送、储存到使用的全程中都盖上“戳”，全程可溯源、不可篡改，保证了票据的真实性，因此也就无需在打印纸质票据了，是实现少排队、无纸化就医的基础。

去年 12 月，台州中心医院成为“平台”的第一家试点机构。截至目前，该院患者人均就诊时间从 170 分钟降低为 75 分钟，降幅近 6 成，日消耗票据打印纸从 10 包/天减少为 1 包/天，纸质票据开具占比不足千分之一。预计一年可节省发票印刷费用、硬件设备维护及人工成本近 2000 余万，助力医院数字化改革。

“电子票据不会丢、随时查，未来将进一步连接商业保险，用户网上提交理赔耗时不过几分钟。” 青龙生说。仅这一项就直接帮助用户缩短理赔周期。

用支付宝区块链看病.jpg

据悉，支付宝已经落地的 40 余个区块链场景中，长三角占比超过一半，成为全国首个整体“上链”的区域，办事效率领跑全国。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

腾讯

腾讯南山法院再诉今日头条系 要求删除用户游戏视频

· 腾讯
腾讯

对话腾讯安全杨勇：产业互联网带来哪些新的安全挑战

· 腾讯
格力 奥克斯

回击格力 奥克斯发布官方声明：否认产品不合格

· 格力 奥克斯
罗永浩 罗永浩出质锤子股权 锤子

罗永浩又出质锤子股权 已是今年第三次股权转让

· 罗永浩 罗永浩出质锤子股权 锤子
高德地图 高德离线语音 罗永浩 林志玲

林志玲宣布结婚后，网友默默把高德离线语音设置成了罗永浩

· 高德地图 高德离线语音 罗永浩
NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿

NASA：太空旅游船票4亿元一张 2020年首发

· NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿
共享单车 共享单车行程显示骑到非洲

共享单车行程显示骑到非洲 网友：一个有灵魂的单车啊！

· 共享单车 共享单车行程显示骑到非洲
盖茨 巴菲特 盖茨巴菲特DQ打工

盖茨巴菲特DQ打工：一个负责耍宝 一个负责收银

· 盖茨 巴菲特 盖茨巴菲特DQ打工
雷军 电商 零售 小米

雷军：小米在零售行业追求的目标，是要让用户闭着眼睛买东西

· 雷军 电商 零售
打游戏 网瘾 精神疾病

世卫组织认定打游戏成瘾被列为精神疾病 网友：我可能需要一个精神鉴定

· 打游戏 网瘾 精神疾病
查看更多
﻿

编辑推荐

黑客盯上谷歌邮件和谷歌日历15亿用户 你该如何避免？

[见闻]· 06月12日

哈啰出行联合支付宝等成立合资公司 入局两轮电动车

[见闻]· 06月12日

5月手游出海收入榜：腾讯《PUBG Mobile》成最赚钱手游

[数说]· 06月12日

奥克斯否认产品不合格：已委派权威检测机构进行监督检测

[见闻]· 06月12日

贾跃亭及乐视被判偿还5.3亿 逾期不履行或将拍卖前者房产

[见闻]· 06月12日

马斯克：用不了多久 特斯拉就能推出续航超640公里的汽车

[见闻]· 06月12日

去年网络视频付费用户已达3.47亿 付费收入占比超三成

[数说]· 06月12日

​美图秀秀上线“魔法照片” 一键图片变视频

[见闻]· 06月12日