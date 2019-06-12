全国首创！支付宝区块链让浙江人看病排队时间降6成

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息：今日，由浙江省财政厅和支付宝发起，联合省大数据局、省卫健委、省医保局共同打造的全国首个区块链电子票据平台——浙江区块链电子票据平台(以下简称“平台”)正式上线。

医疗票据电子化后，市民看病无需先去窗口排队付钱，通过支付宝就可一键挂号、付款、查看票据，所有信息通过“平台”流转，平均就医时间成本降低六成，继台州试点后，首批覆盖浙一、浙二、浙大邵逸夫医院等在内的 11 家综合性医院，年底前将覆盖全省 100 多家医院。

医疗票据电子化让浙江人看病少排队

“没想到区块链也能用在看病上，以后我再也不用整理各种医院票据了，一个支付宝全搞定!”杭州市民赵先生在支付宝上完成就诊费支付后，可以收到全部票据。在过去，他每次看病排队少则 1 小时，挂号、缴费、拿药都要拿着各种票据，容易丢。

“一次都不用排”得益于数据在医院各科室间“跑腿”，替代了传统票据盖章。浙江省财政厅相关负责人介绍，“平台”的上线有望让更多“赵先生”在浙江看病少排队。“目前市级医保可实现全程手机支付，医保部分自助结算，全程无需窗口排队。省级医保正在逐步打通中。”同时，这也标志财政部财政电子票据管理改革在浙江成功落地。“区块链技术的不可篡改，也杜绝了假发票、重复报销的可能。”他说。

长三角医院“上链”重构就医模式 人均耗时降 6 成

便利背后，是支付宝自主研发的蚂蚁区块链技术。支付宝技术专家青龙生介绍，区块链电子票据从生成、传送、储存到使用的全程中都盖上“戳”，全程可溯源、不可篡改，保证了票据的真实性，因此也就无需在打印纸质票据了，是实现少排队、无纸化就医的基础。

去年 12 月，台州中心医院成为“平台”的第一家试点机构。截至目前，该院患者人均就诊时间从 170 分钟降低为 75 分钟，降幅近 6 成，日消耗票据打印纸从 10 包/天减少为 1 包/天，纸质票据开具占比不足千分之一。预计一年可节省发票印刷费用、硬件设备维护及人工成本近 2000 余万，助力医院数字化改革。

“电子票据不会丢、随时查，未来将进一步连接商业保险，用户网上提交理赔耗时不过几分钟。” 青龙生说。仅这一项就直接帮助用户缩短理赔周期。

据悉，支付宝已经落地的 40 余个区块链场景中，长三角占比超过一半，成为全国首个整体“上链”的区域，办事效率领跑全国。