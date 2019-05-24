现在，你可以通过 GitHub Sponsors 给开源项目捐钱了

图片来自于 GitHub 官方

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:现在，GitHub 的用户们可以通过一个新的方式给你每天使用的开源项目的开发者提供资金支持了。

5 月 23 日，开源社区 GitHub 官方宣布推出了一个新工具：测试版本的 GitHub Sponsors（URL：https://github.com/sponsors）。通过这个工具，用户可给自己每天使用的开源项目捐钱。

另一方面，为了加速这一新项目的开展、并提升社区的资金积存，GitHub 官方还成立了 GitHub Sponsors Matching Fund，旨在为设计、开发者们提供一定的资金支援。

如果没有这些设计师、程序员、研究人员、维护人员们的努力，开源世界是无法正常有序的进行的，通过 GitHub Sponsors 项目，这些“志愿者”们可以从他们无常为之奉献的平台获得一定的资金收益，这也有助于他们所提供的开源项目的不断完善。

另外，GitHub 方面表示，开源是 GitHub 的核心，GitHub 也从未以任何形式向用户收取任何费用，通过 GitHub Sponsors 项目捐赠的金额也将 100% 流向开发者们的手中，而 GitHub 方面还将承担项目启动后 1 年之内的手续费用。

GitHub Sponsors 项目支持全球范围内的用户进行资金捐赠，并且支持用户有选择性的给自己熟悉的开发者们进行“一对一”捐赠，只需简单的几步点击操作，用户就可以给自己每天使用的开源项目开发者提供资金帮助。

目前，GitHub Sponsors 只是一个小而简单的项目，不过 GitHub 表示“这只是一个开始”，后期将根据实际情况和用户的建议进行不断的完善和扩展。