“扫一扫”分享到微信

外闻

现在，你可以通过 GitHub Sponsors 给开源项目捐钱了

2019-05-24 09:10 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

QQ截图20190524091245.jpg

图片来自于 GitHub 官方

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:现在，GitHub 的用户们可以通过一个新的方式给你每天使用的开源项目的开发者提供资金支持了。

5 月 23 日，开源社区 GitHub 官方宣布推出了一个新工具：测试版本的 GitHub Sponsors（URL：https://github.com/sponsors）。通过这个工具，用户可给自己每天使用的开源项目捐钱。

QQ截图20190524084823.jpg

另一方面，为了加速这一新项目的开展、并提升社区的资金积存，GitHub 官方还成立了 GitHub Sponsors Matching Fund，旨在为设计、开发者们提供一定的资金支援。

如果没有这些设计师、程序员、研究人员、维护人员们的努力，开源世界是无法正常有序的进行的，通过 GitHub Sponsors 项目，这些“志愿者”们可以从他们无常为之奉献的平台获得一定的资金收益，这也有助于他们所提供的开源项目的不断完善。

另外，GitHub 方面表示，开源是 GitHub 的核心，GitHub 也从未以任何形式向用户收取任何费用，通过 GitHub Sponsors 项目捐赠的金额也将 100% 流向开发者们的手中，而 GitHub 方面还将承担项目启动后 1 年之内的手续费用。

GitHub Sponsors 项目支持全球范围内的用户进行资金捐赠，并且支持用户有选择性的给自己熟悉的开发者们进行“一对一”捐赠，只需简单的几步点击操作，用户就可以给自己每天使用的开源项目开发者提供资金帮助。

native-workflow-white.png

目前，GitHub Sponsors 只是一个小而简单的项目，不过 GitHub 表示“这只是一个开始”，后期将根据实际情况和用户的建议进行不断的完善和扩展。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Facebook 扎克伯格

Facebook一季度清理21.9亿个虚假账户 扎克伯格回应分拆：解决不了问题

· Facebook 扎克伯格
福布斯 苹果 谷歌

福布斯2019年度最有价值品牌榜出炉：苹果居首 谷歌微软紧随其后

· 福布斯 苹果 谷歌
松下 松下断供华为

松下日本总部：已通知停止向华为提供某些零部件

· 松下 松下断供华为
权利的游戏 HBO

《权力的游戏》大结局，HBO迎来退订潮

· 权利的游戏 HBO
腾讯公益 捐款

腾讯公益回应情侣吵架捐买房存款后悔：需与公募组织联系

· 腾讯公益 捐款
婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗

47人婚恋网交友被养猪式诈骗 涉及金额1200万元

· 婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗
马云 阿里日 微信 钉钉

马云阿里日再爆金句：婚姻不美满，主要在微信

· 马云 阿里日 微信
雷军 小米专卖店 印度

雷军现身印度小米专卖店开业典礼 服装亮了

· 雷军 小米专卖店 印度
微信支付 付款截图吃霸王 微信

10名高中生用付款截图吃霸王餐近一年 每人赔偿2千元

· 微信支付 付款截图吃霸王 微信
交友网站 交友网站只收高颜值会员 注册会员

交友网站只收高颜值会员 全球超过850万人被拒绝，理由包括秃顶和太瘦

· 交友网站 交友网站只收高颜值会员 注册会员
查看更多
﻿

编辑推荐

腾讯发布首个未成年人网络保护标准 为企业伙伴提供指引

[见闻]· 05月24日

SD 协会剔除华为，新手机或无法使用 micro SD 卡

[见闻]· 05月24日

消息称滴滴暂停孵化酒旅业务 官方暂未回应

[动态]· 05月24日

打不过小米和 OV，印度两大手机品牌想放弃了

[数码]· 05月24日

360金融社交电商项目「喜上街」揭开面纱

[要闻]· 05月24日

现在，你可以通过 GitHub Sponsors 给开源项目捐钱了

[外闻]· 05月24日

美团小象生鲜关闭5家门店 将试水社区经营小型超市

[见闻]· 05月24日

苹果发布iOS 12.3后停止签署iOS 12.2 升级后将无法降级

[数码]· 05月24日