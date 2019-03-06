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芝麻信用发布信用住报告：累计节省排队时间1400万小时

2019-03-06 17:15 稿源：站长之家  0条评论
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芝麻信用

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:靠信用出去浪的时代来了! 3 月 6 日，飞猪联合芝麻信用发布《 2019 信用住旅行报告》。报告显示，信用住已累计帮助 2000 万用户节省了 1400 万小时的排队等待时间，免除了 360 亿元的住宿押金，另外芝麻信用截止到去年底共为用户减免了超过 1000 亿元的押金。

2015 年 3 月底，信用住正式亮相，信用良好的用户预订信用住酒店，就可享受“免押金、免排队、免查房”便捷服务。据了解，一般酒店，用户办理入住和退房至少要 3 分钟，而信用住酒店平均入住时间仅需 45 秒，为用户节省了不少时间。

报告显示，信用住的用户群体主要以上海、北京、杭州这样的一线城市用户居多。目前，已经有超过 2000 万人都用过信用住。其中， 90 后的群体占比超过了50%，而且65%的用户都是男性。另外，有超过一半的用户还在广泛租赁单车、充电宝等其他芝麻信用的免押服务。

目前，全球已经有近 800 个城市都有信用住酒店，近 20 万家酒店加入了信用住。其中，包括年轻人青睐的民宿近 4 万家。

柳天表示，芝麻信用自 2015 年成立以来，就一直在探索让信用替代押金，而芝麻信用的目标就是让“押金”消亡，来减轻用户经济负担。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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