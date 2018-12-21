游戏版号核发 腾讯股价上涨，马化腾重登中国首富宝座

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日 消息:在停发版号的 267 天后，游戏企业们终于迎来了“重生”的希望!今天上午，在海南举办的 2018 年度中国游戏产业年会上，中宣部出版局副局长冯士新宣布游戏版号发放松绑，首批部分游戏已经完成审核，正在抓紧核发版号。不过，由于存量大，消化需要时间，需要行业保持耐心。

消息发布后，现场一片欢呼，掌声不断。现场的游戏人称这是最近一段时间以来听过最热烈的掌声。

受此消息影响，游族网络、完美世界、掌趣科技等游戏公司股价纷纷上涨，其中腾讯股价更是直线拉升，上涨近4%。腾讯董事长马化腾身家也大幅上涨。据福布斯实时财富榜显示，马化腾财富已反超许家印重回中国首富。

腾讯游戏官方表示游戏版号的开放给游戏产业的发展鼓舞了士气，指明了方向。并直言有信心在版号开放审批后，为社会与公众提供更多合规的优秀文化作品。

此外，知名游戏人@老刀 99 还爆料了更多细节。据悉，目前首批获得版号的游戏有 80 多个，不过大多数都是小公司的游戏，吃鸡类大热门游戏不太可能在第一批获得版号的游戏名单中。