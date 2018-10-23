阿里辟谣缩招：假新闻，阿里永远会在人才上投资

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 10月23日 消息：一直以来，阿里都是非常重视人才的。从阿里开设达摩院、与南洋理工大学成立联合研究机构、宣布传承计划等都可以看出，阿里一直都把人才放在最重要的位置。

然而，今日，一张关于“阿里巴巴全面缩减人员编制”的图片却在网络疯传。有应聘者在职场社交应用上留言称：阿里开始全面缩减人员编制，所有业务线都不批offer，只出不进。针对这一传言，阿里官方辟谣称该消息系谣言。这只是阿里巴巴近期的一次人才盘点和人才体系升级。

阿里强调，阿里永远会在人才上投资，人才和组织升级，是阿里巴巴人才组织体系多年来的独到经验，以前有，以后仍然会有，而且必须要有，怎么可能没有。

随后，一用户名为南兰的网友发帖称自己所发的阿里全面停止社招的帖子只是想图个乐子，没想到被封号了。该网友用血的教训告诉大家在职场社交应用上少装逼少造谣。装逼遭雷劈~

以下为阿里巴巴官方回应：

这是假新闻。

阿里永远会在人才上投资。阿里巴巴是在人才投资上投入最大的企业。阿里巴巴对人才的要求，对人才体系不断的升级和投入，确实跟很多企业不一样。

阿里巴巴的战略以及阿里巴巴不断创造出的全新的商业和生活场景，阿里巴巴对技术和未来的投入，都决定了我们对人才的持续投入和要求，超过了国内任何其他公司。

我们每段时间都会进行这样的人才体系升级，这次人才体系升级的主要目的是不拘一格降人才，激发和释放年轻人的能力和潜能，给有灵性的年轻人破格晋升的机会。