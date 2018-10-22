阿里云英国开服 成首家覆盖五国云市场中国公司

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:据新浪科技报道，今日下午，阿里云宣布英国大区开服。这意味着，阿里云成为第一家基础设施完整覆盖美国、英国、德国、日本和中国全球五个最大云计算市场的中国公司。阿里云介绍，英国大区上线了众多云计算产品，包括弹性计算、云存储、数据库、网络、安全、管理、应用服务等，可以满足英国当地、欧洲以及中国出海客户的需求。

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