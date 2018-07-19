马斯克将在贵州建设中国首条超级高铁 线路长达10公里

站长之家（Chinaz.com） 7 月 19 日消息：7月19日下午，据俄罗斯卫星网报道，马斯克旗下超级高铁公司（HTT, Hyperloop Transportation Technologies）发布新闻称，将在中国贵州省铜仁市建设一条10公里长的超级高铁线路。并已经与中国铜仁市交通旅游开发投资集团签署了相关协议。

该项目融资将通过公私合作的形式进行，同时，铜仁市交通旅游开发投资集团计划投资50%的资金。马斯克之所以会选择和国内公司建设超级高铁，其中一个重要的原因应该是近年中国高铁建设进展神速。如果超级高铁能在中国获得成功，将能一举打开广阔的市场。

超级高铁公司表示：“我们将负责提供技术、工程知识和必要设备，铜仁市交通旅游开发投资集团将负责认证、法律基础和系统建设。超级高铁公司将与铜仁市政府合作确定系统路线。”

超级高铁是一种以“真空钢管运输”为理论核心的交通工具，具有超高速、高安全、低能耗、噪声小、污染小等特点。采用磁悬浮+低真空模式，理论时速最高可达2万公里。

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