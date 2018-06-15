国际化又进一城，滴滴宣布快车服务落地墨尔本

题图：pexels



站长之家(Chinaz.com) 6 月 15 日消息 滴滴出行今天宣布，经过近一个月在吉朗的试点运营，将于 6 月 25 曰正 式在澳大利亚第二大城市墨尔本推出滴滴快车服务。进入澳大利亚市场是滴滴国际化进程中又一重要里程碑。

滴滴表示，澳大利亚具有多元化的出行需求、友好的营商环境和兼容并蓄的当地文化。滴滴希望秉承“科技让出行更美好〃的使命，在当地进行长期投资和发展;为澳大利亚人民提供更加丰富、价格合理和便捷可靠的出行选择，也为当地司机创造更多的收入机会。

继 5 月在吉朗成功试运营后，滴滴自 6 月初开始在墨尔本招募司机。滴滴将面向墨尔本当地的司机和乘客推出一系列迎新推广活动。平台具备严格的司机准入机制，同时推出：“号码保护"、“7x24 小时紧急求助电话"和”行程分享"等特色安全保障措施。

滴滴通过其全资子公司在澳大利亚当地运营。滴滴将根据墨尔本和吉朗当地司机和乘客的反 馈，在日常运营中积累经验;逐步推出更加贴近澳大利亚用户需求，更高效、安全和环保的 产品和服务，并推广到澳大利亚其他地区。国际化是滴滴发展的核心战略之一。 2018 年，滴滴将继续积极开拓拉美、澳大利亚和日本等国际市场。