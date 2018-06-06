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作死！抖音推广对英烈不敬内容 今日头条致歉已开除相关负责人

2018-06-06 16:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：暴漫因侮辱英烈被封的事件还历历在目，这边却又有平台在违法的边缘试探!今天，微博网友@防务微观察发文称，抖音在搜索引擎广告推广中借“邱少云，被火烧的笑话”进行推广。这一事件引发网友热议。

随后，今日头条就搜索引擎广告出现对英烈不敬内容致歉。头条方面表示，这是非常严重的工作失误，目前相关投放已经全部暂停，推广团队总经理和项目负责人也已被停职。

对此，网友议论纷纷。才刚出过类似的事情，抖音就又犯，搜索引擎的审查也是极不认真。不少网友认为，既然是同样的错误，就应该一视同仁。直言要是道歉有用，暴漫就不会被封号了。

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以下为今日头条声明全文：

1、我们就搜索引擎广告投放中出现对英烈不敬的内容，向公众和英烈遗属诚挚致歉。这是非常严重的工作失误，我们对因此引起的社会不良影响，表示深刻的道歉和反省。

2、该广告系公司推广团队委托北京某广告公司，在某搜索平台投放关键词竞价广告时出现的严重失误。我们未认真审核第三方提供的关键词包，发生严重疏漏，未能过滤相关内容。错误完全在我们自己。

3、目前相关投放已经全部暂停，我们会深刻反省，认真梳理推广流程中的类似漏洞，严肃整改，并对推广团队总经理和项目负责人作停职处理。

4，我们对英烈为共和国做出的贡献，充满崇敬和感恩之心。任何调侃亵渎英烈的行为，都是无法容忍的，也严重违背了我们所倡导的价值观。我们将在全司发起一场英烈教育，感恩教育，从心灵深处，杜绝此类事件的再次发生。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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