知乎回应隐私政策：不会滥用用户信息

站长之家（Chinaz.com）5月3日消息：针对近日知乎关于隐私政策的弹窗提示，有用户质疑知乎为什么要收集那么多个人信息，不同意隐私政策就无法继续使用知乎，用户说不的权利只能是摆设吗?知乎官方表示，不会滥用用户信息，此次公布隐私政策是根据相关要求来执行。

知乎近日上线了隐私政策，通过该提示的要点简介和章节条款，知乎逐一告知了将如何处理用户的个人信息。该政策显示，知乎会在用户同意情况下收集用户姓名、照片或视频、身份证号等。

知乎方方面称，对于帐号名称等基础信息之外的其他隐私信息，只有在用户使用特定服务时，由用户自主提供，知乎不会主动收集用户隐私信息。例如用户参与知乎的营销活动，收取礼品需提供姓名、地址等联系方式。

以下是知乎回应全文：

关于用户隐私政策的声明

关于知乎用户隐私政策，现郑重声明如下：

1. 知乎不会滥用用户信息，除根据国家法律法规或国家司法机关明确要求外，知乎无权也不会在用户不知情的情况下将个人信息提供给第三方。知乎一直严格遵守国家法律法规，此次公布隐私政策是根据《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术 个人信息安全规范》相关要求来执行。

2. 对于帐号名称等基础信息之外的其他隐私信息，只有在用户使用特定服务时，由用户自主提供，知乎不会主动收集用户隐私信息。例如用户参与知乎的营销活动，收取礼品需提供姓名、地址等联系方式。

在知乎，用户隐私一直享有我们最高优先级的保障，这也是知乎一切业务目标发展的底线。我们会在充分尊重用户知情权的基础上，坚决保护大家的信息安全。



