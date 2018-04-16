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先砸5个亿！微博推传统文化和新时代美好生活内容扶持计划

2018-04-16 16:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 4 月 16 日消息    此前，微博内容经过一番整顿之后，平台的内容变得正能量了许多。今天，微博官方宣布，正式加强传统文化和新时代美好生活优质内容的扶持计划”，初期预计投入价值 5 亿元的资源和现金，从产品、运营、服务等方面，加强对传统文化和新时代美好生活优质内容的传播建设。

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在传统文化的领域及内容建设方面，微博已经展开了人文、历史、读书、收藏等领域运营， 2018 年还将开设更多的传统文化领域，投入资源和人力进行运营，包括国学、国画、书法、曲艺、传统戏剧、传统武术、传统工艺等 7 个领域，尤其是加大这些领域的优质短视频内容生产和传播。此外，微博也将继续加强新时代美好生活题材的优质内容建设，包括但不限于美食、旅游、健康、科学科普、摄影、运动健身、时尚、同城等领域。针对这些领域加大资源和人力投入，激励更多展现新时代美好生活的优质内容，继续提升这类内容在微博的传播。

为扶持该计划，微博表示将邀请政府、媒体、校园及优质内容机构共同参与，一起记录和传承传统文化，一起展现新时代美好生活。初期微博将投入 5 亿资源和现金，对平台上的优质文化内容进行扶持。参与计划的优质内容将获得站方的海量曝光资源和推荐，包括粉丝头条、视频推荐、官方账号矩阵转发等。同时，微博还将为此类内容开设线上专区，汇聚展示优质传统文化和新时代美好生活内容。微博同时还将联合秒拍一直播，共同对此类优质内容提供扶持。

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