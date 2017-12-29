周鸿祎发微博庆祝360借壳江南嘉捷今日过会

站长之家(Chinaz.com) 12 月 29 日消息 今年 11 月份， 360 确定了将回归A股借壳江南嘉捷上市。今天下午，周鸿祎发微博直接暗示 360 借壳江南嘉捷今日过会。

今天下午，周鸿祎发微博称“感谢我们的合作伙伴，感谢团队。”该帖子的配图正是周鸿祎和自己团队在证监会门口的合照。 360 此次借壳江南嘉捷上市成功过会，正式回归A股市场。

下面我们来回顾一下 360 公司借壳上市之路：

11 月 2 日晚间，停牌近五个月的江南嘉捷一口气披露了包括资产重组草案在内的 26 份公告， 360 公司“借壳A股上市”的计划浮出水面。

11 月 6 日， 360 与江南嘉捷在上海证交所召开重组说明会，双方在上海证交所对交易的定价原则和资产估值的合理性进行了说明。借壳A股上市之后， 360 承诺了2017、2018、 2019 年扣非后净利润不低于22、29、 38 亿元。

11 月 20 日，江南嘉捷股东大会通过重组方案。

12 月 15 日，证监会对 360 借壳江南嘉捷连发 47 问，要求公司在 30 个工作日内向证监会提交书面回复意见; 12 月 21 日，江南嘉捷发布公告称，商务部也通过了 360 借壳江南嘉捷的反垄断审查。