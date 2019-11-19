开启手机新时代 智领5G未来 中国电信首款5G定制高端机震撼登场

2019年11月19日，中国电信首款专属定制5G手机心系天下三星W20 5G在武汉汉秀剧场正式发布。心系天下三星W20 5G在传承精湛工艺与奢华设计的同时，更是搭载了引领未来的5G网络和折叠屏设计，将品质匠心传承至5G时代，开启全新纪元。

从2008年的心系天下W699，到今天发布的心系天下三星W20 5G，每一代心系天下W系列都以匠心工艺、前沿科技及尊享服务表现出超高端的旗舰品质。中国电信移动终端运营中心总经理李华表示，因为用户的期待，心系天下的初心和匠心精神不改。今晚发布的心系天下三星W20 5G集结历代精粹，采用了先驱的折叠屏幕工艺，是国内首款5G内折叠机型，也是中国电信Hello 5G专属定制、5G商用元年的超高端旗舰。三星电子大中华区移动通讯部总裁严在勋表示，作为心系天下系列的第十二代产品，心系天下三星W20 5G不仅完美地传承了心系天下系列的经典元素，更以创新的5G技术与突破性的折叠屏形态，引领时代发展。未来三星电子也会继续引领5G技术和产品形态革新的发展方向，推出更多符合中国消费者需求的产品与服务，加速5G在中国的发展与普及。

中国电信领先5G 定义未来

Hello 5G，赋能未来。作为三大运营商之一，中国电信不断加快5G网络建设步伐，力图用更优的网络、更好的服务、更新的体验，让用户拥有更多的获得感和幸福感。此次，心系天下三星W20 5G搭载了成熟领先的5G技术，在中国电信5G优质网络的加持下，心系天下三星W20 5G拥有了超高速率以及超低时延的新一代移动操作体验，为用户带来信息高速路上所向披靡的驾驭感。此外，心系天下三星W20 5G搭载了最顶级的硬件配置，为5G网络的日常使用提供了最强有力的后盾与保障，作为心系天下系列的里程碑之作，它满足了超高端手机用户对5G生活探索的无限可能。

5G时代，应用是关键。心系天下三星W20 5G为用户预装了中国电信专为5G网络下打造的天翼超高清、天翼云游戏、天翼云电脑三款特色应用。心系天下用户不仅可以在手机上观看超高清视频，还可以免下载即玩各种制作精美的大型游戏，彻底颠覆4G时代用户在智能手机上的使用体验。5G的超高速率与低延迟结合中国电信提供的5G特色应用，将为用户打开一扇前所未有的移动互联网世界之门。

气韵开阖 创新体验

5G不仅仅是一次信息通信技术的升级换代，更是一场影响深远的全方位变革，其中也包括手机形态的突破。全新的心系天下三星W20 5G采用了突破性的折叠屏设计，将经典的“翻折”体验豪华升级，以创新的屏幕材质、铰链结构和设计元素，提供前所未有的视觉体验。

心系天下三星W20 5G折叠后的外部屏幕为4.6英寸Super AMOLED显示屏，用户单手便可轻松掌控，方寸之间便能执掌天下。展开后的内屏为7.3英寸超感官全面屏，超越格局才能俯瞰人生，阅览芳华。开即光彩夺目，阖便沉稳大气，内外屏之间轻松流畅完成无缝切换，内外兼修，彰显心系天下系列十二载成就。

全面升级 精益求精

作为超高端智能手机的典范之作，心系天下三星W20 5G在折叠屏和5G之上融入了更多尖端的科技体验，以豪华的智能硬件组合，锻造难以逾越的性能高峰，传递着开拓者的博大情怀。

为了满足高端人群的个性化需求，心系天下三星W20 5G足足搭载了六颗摄像头，轻松应对日常所有拍摄场景。无惧光阴流转，及时抓住每一个灵感迸发的瞬间，既能将波澜壮阔的美景一览无余，也可轻松便捷地拍摄远处物体。心系天下三星W20 5G拥有4235mAh (典型值)双核电池组，确保时刻满载动力，共享充电功能还可在应急情况下为其他设备提供电力支持。

尊享服务 奢华尽享

用户的体验是心系天下孜孜不倦的追求，12年来心系天下通过不断提升的产品与服务，得到众多精英人士的青睐。心系天下三星W20 5G不仅实现了多项创新，还为高端用户提供了专属定制的尊享服务。

为了彰显高端用户身份，让他们在使用手机的时候更加安心，心系天下三星W20 5G提供了尊享出行、尊享维修和中国电信5G套餐专属权益。心系天下三星W20 5G用户可享受龙腾卡和机场、高铁VIP贵宾厅休息室服务，让用户出行无忧，更显从容姿态。心系天下三星W20 5G用户还可以享受一年免费上门取修服务，1年内优惠换屏、18个月内5折更换电池等尊享维修服务。在5G套餐方面，中国电信为心系天下用户提供了专属权益，心系天下三星W20 5G用户办理中国电信橙分期业务或中国电信专属合约礼包，即可获得W20专属靓号，靓号低消最高直降两档。

心系天下 聚善于众

作为超高端旗舰手机品牌，心系天下一直坚守着思仁的公益理念，每一代心系天下产品的诞生，都是心系天下品牌公益理念的践行。十多年来，心系天下持续构建公益平台，引领百万精英扶贫济困、扶危助难、践行公益、回馈社会，公益基金蓬勃发展，公益足迹遍布全国。从希望小学到母亲水窖，从抗震救灾到植树造林，从为更多孩子圆梦到捐建智能教室，心系天下一直在践行自己的社会责任，真正形成了“聚小善为大善”。在公益的道路上，心系天下的脚步从未停歇!

智能手机显然不足以准确定义心系天下三星W20 5G，它是中国电信与三星电子为精英人士量身定制的新形态高科技产品，也是这一超高端系列在全新科技时代的传奇之作。在全新的5G时代，中国电信与三星电子将会继续致力于打造彰显精英风范、仁者气度的优秀产品。