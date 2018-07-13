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FCoin宣布开放FT提现至外部地址的功能

2018-07-13 15:56 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 7 月 13 日消息    FCoin官方宣布将于 2018 年 7 月 14 日前(GMT+8)，开放FT提现至外部地址的功能。官方提示，一旦FT被提现至非FCoin平台地址，将会错过在提现至外部地址期间的所有“整点快照”，也就意味着将错过在此期间的所有收入分配。

以下为公告全文：

image.png

亲爱的社区用户：

FCoin将于 2018 年 7 月 14 日前(GMT+8)，开放FT提现至外部地址的功能。

需要重点注意的是：一旦FT被提现至非FCoin平台地址，将会错过在提现至外部地址期间的所有“整点快照”，也就意味着将错过在此期间的所有收入分配。

FT公链计划背景补充：

正如之前公告所描述的，FT初期将基于以太坊ERC20 发行。考虑到基于ERC20 发行的FT并不能满足我们对于FT未来的功能规划及技术要求，我们计划在未来切换至基于Zipper(ZIP)的技术及网络发行FT，时间预计在 2019 年第一季度。

也就是说，我们未来将着重打造基于FT+ZIP的公链生态，目标是让FT成为全球数字资产及DApps生态的强大基础设施。

FCoin Team

2018 年 7 月 13 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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