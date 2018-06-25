FCoin将推出全新子品牌“FCoin创业板”

今日块讯(Chinaz.com) 6 月 25 日消息 FCoin官方网站发布公告称，即将推出FCoin创业板，那么FCoin创业板和主区有何不同?又有哪些特点呢?

FCoin表示为了扶持区块链早期项目的发展，FCoin近期即将推出全新子品牌“FCoin创业板”。FCoin创业板的上币规则将在明天之前予以公布。

有别于主区及创新区，FCoin创业板的手续费将采取单向千分之二的收取策略，只收取计价货币的手续费。即卖方收取千分之二的手续费，买方免费。同时，“交易即挖矿”的相关规则与主区及创新区保持一致。

目前在创新区开放交易的GTC/FT交易对，会在FCoin创业板开放当日(GMT+8，以下同)，从创新区移至创业板。

以下为官方公告全文：

亲爱的社区用户：

一、为了扶持区块链早期项目的发展，FCoin近期即将推出全新子品牌“FCoin创业板”。FCoin创业板的上币规则，我们将在明天之前予以公布。有别于主区及创新区，FCoin创业板的手续费将采取单向千分之二的收取策略，只收取计价货币的手续费。即卖方收取千分之二的手续费，买方免费。同时，“交易即挖矿”的相关规则与主区及创新区保持一致。

二、目前在创新区开放交易的GTC/FT交易对，会在FCoin创业板开放当日(GMT+8，以下同)，从创新区移至创业板。我们将于 2018 年 6 月 25 日17： 30 前，临时暂停GTC/FT交易至 2018 年 6 月 26 日 0 点。从 2018 年 6 月 26 日 0 点开始至FCoin创业板正式开放这段时间，GTC/FT交易对也采取创业板的单向千分之二的手续费收取策略，具体收取方法为：交易完成时，先双向收取千分之二的手续费，同时买方被多收取的千分之二的手续费，当日累计并于次日统一返还给买方。

FCoin还有许多地方需要成长，感谢您对FCoin的支持，期待您的宝贵意见。

FCoin Team

2018 年 06 月 25 日