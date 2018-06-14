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块讯

泰国预计从50个ICO项目中批准5个合规项目

2018-06-14 16:31 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 14 日消息    据bitcoin报道，泰国金融监管机构预计将在本月新的监管框架生效后批准五个ICO项目。在该国 50 个ICO项目中，只有 5 个符合监管机构本周推出的注册要求。

据悉，在法律生效之前，泰国监管机构暂时禁止了所有新的ICO。想要发行代币的公司必须满足泰国证券交易委员会设定的一系列标准，其中包括注册资本至少达到 500 万泰铢(约合 156625 美元)。

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题图：pexels

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