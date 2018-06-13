日本严厉打击非法劫持个人电脑进行加密货币挖矿

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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 13 日消息 据bitcoin.com消息，日本警方正严惩非法劫持个人电脑进行加密货币挖矿，多个县警察部门目前正调查一个特定的案件，并追究刑事指控。这将成为日本第一个非法使用计算机进行加密货币挖矿的刑事案件。
据调查，涉案人员在 2017 年秋天创建了网站，偷偷的在浏览用户电脑上安装程序，并利用这些机器进行门罗币挖矿。
题图：pexels
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