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块讯

日本严厉打击非法劫持个人电脑进行加密货币挖矿

2018-06-13 16:11 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 13 日消息    据bitcoin.com消息，日本警方正严惩非法劫持个人电脑进行加密货币挖矿，多个县警察部门目前正调查一个特定的案件，并追究刑事指控。这将成为日本第一个非法使用计算机进行加密货币挖矿的刑事案件。

据调查，涉案人员在 2017 年秋天创建了网站，偷偷的在浏览用户电脑上安装程序，并利用这些机器进行门罗币挖矿。

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题图：pexels

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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