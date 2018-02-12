比特币挖矿年耗电量已超越伊拉克 网友：纸上富贵，不看好

站长之家(Chinaz.com)注：去年，比特币价格大涨掀起来一波挖矿狂潮，不但买比特币的人多，买卖矿机的人更多。但随着 2018 开年以来，比特币的价格的大幅下跌，“矿工”们的钱是越来越难赚了。

大家都知道，比特币挖矿是很耗电的，按照以前的价格，还能赚一波，但如今，随着比特币价格悬崖式下跌，挖矿获得的利益已经快要无法支付巨额的电费。据比特币能源消耗指数最新数据显示，比特币挖矿年耗电量预计约为48. 37 太瓦时 (TW， 万亿瓦时) ，已经超过伊拉克整个国家的年耗电量!这是一个什么概念!这意味着，如果比特币价格持续走低的话，挖矿就成了一个纯属浪费资源的赔本生意。

据了解，伊拉克用电量在全球排名第54，年耗电量为44. 4 太瓦。按照现在挖矿的趋势来看，很快，比特币挖矿的耗电量就会超过排名第 52 位的新加坡(年耗电量49. 5 太瓦时)。

对于比特币，不少网友纷纷表示不看好，称这种虚拟货币的一时繁荣不过是纸上富贵罢了，耗费如此大量的电去挖它纯属浪费资源。不过，也有网友观点不同，他们认为，存在即合理，大家越是觉得不可能的事情，未来就越有可能成为现实。