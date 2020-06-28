设计师转行卖猪肉收入涨5成 支付宝数字小店成90后就业新风口

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 关键字 > {$.letter} > 支付宝最新资讯 > 正文

设计师转行卖猪肉收入涨5成 支付宝数字小店成90后就业新风口

2020-06-28 14:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息:90 后设计师转行卖猪肉?最近，杭州菜场的一家猪肉铺，因为这位新老板一下子火了。

老板小楼是个 90 后，杭州人，大学毕业后在一家大公司做设计师。一次偶然的机会，小楼发现二维码背后蕴藏着大商机，开始对父亲的猪肉铺进行“数字化改造”。

上个月，小楼干脆继承了这家肉铺，改行卖起了猪肉。消费券、会员卡、花呗分期一通操作下来，月收入猛增 5 成，达到 2 万元。而此前央视公布的数据显示，中国超半数 90 后月收入不到 8000 元。有同龄网友表示：原来卖猪肉可以这么“时髦”，我现在回家做“店二代”还来得及么?

微信图片_20200628143808.png

 (图说：小楼接受采访)

记者在各大论坛看到，近三个月来，各行各业不少 90 后选择继承家里的小店，成为“店二代”。数字时代的小店经营，为网络原住民提供了巨大的发挥空间，正在成为90后就业新风口。

微信图片_20200628143817.png

 (图说：豆瓣论坛上，留学生讨论回家当“店二代”)

数字技术正在推动服务业转型升级，小店正是前哨。数据显示，同时使用 5 项以上数字运营工具的“支付宝数字小店”，月均交易笔数是平均值的 4 倍，流水明显跑赢大盘。全国已有 1200 万小店因数字转型带来了收入V字反弹。

去年9月，猪肉价格居高不下，租住在萧山菜场周围的“小年轻”都不买肉，改吃海鲜了，楼家肉铺生意也跟着下滑。小楼突发奇想，在爸爸的手机上开通了“花呗”分期卖肉，一周内生意回弹了三成。

微信图片_20200628143812.png

 (图说：去年 9 月，小楼用花呗分期帮老爸卖猪肉)

从那以后，她经常帮爸爸申请会员卡、优惠券等数字经营工具，看着流水回升，“挺有成就感”。老爸看女儿“脑子灵光”，又嫌她做设计师老熬夜还挣得少，几次三番劝她回家帮忙，无奈女儿“老底子(以前)看不上这个猪肉摊。“

今年小楼收入缩水，干脆回家继承了肉铺。对她来说，比起给“甲方爸爸”改五彩斑斓的黑，爆改老爸的猪肉铺更有吸引力。“有人说我卖猪肉，大学白读了。但三百六十行，行行出状元。猪肉也可以玩得很溜!”小楼说。

记者观察，小店数字化目前已成大趋势，同时催生了巨大的数字经营就业机会，进入90后的择业视野。数据显示，在支付宝上做生意的 90 后摊主、店主占比已近1/4，且呈上升趋势。

楼家肉铺的摊位前拉着一条横幅，“未来萧山最牛猪肉铺”。小楼告诉记者，自己是这里第一家支付宝数字小店，很多摊位都来取经。最近，她还和旁边的菜摊一起报名了消费券活动，准备联合经营，捆绑满减，并开拓了“菜肉搭售”的净菜配送模式，“帮菜摊也带带生意”。

有评论称，支付宝数字小店孕育了一波真正意义上的“店二代”：除了店老板，还包括数字经营规划师、服务商等衍生职业从业者。他们更善于使用数字工具开拓商机，让小店经营更加专业和职业化，营收更稳、扩张也更快。而这又进一步创造了更多的就业机会，形成正向循环。

网友热搜:

支付宝调研报告手机网页支付宝支付实名支付宝出售 5元支付宝商户平台支付宝红包码在哪里找支付宝爱心捐赠靠谱吗支付宝用户9亿支付宝公积金自助办理服务支付宝新春有礼入口支付宝网上银行是什么
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM