设计师转行卖猪肉收入涨5成 支付宝数字小店成90后就业新风口

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息:90 后设计师转行卖猪肉?最近，杭州菜场的一家猪肉铺，因为这位新老板一下子火了。

老板小楼是个 90 后，杭州人，大学毕业后在一家大公司做设计师。一次偶然的机会，小楼发现二维码背后蕴藏着大商机，开始对父亲的猪肉铺进行“数字化改造”。

上个月，小楼干脆继承了这家肉铺，改行卖起了猪肉。消费券、会员卡、花呗分期一通操作下来，月收入猛增 5 成，达到 2 万元。而此前央视公布的数据显示，中国超半数 90 后月收入不到 8000 元。有同龄网友表示：原来卖猪肉可以这么“时髦”，我现在回家做“店二代”还来得及么?

(图说：小楼接受采访)

记者在各大论坛看到，近三个月来，各行各业不少 90 后选择继承家里的小店，成为“店二代”。数字时代的小店经营，为网络原住民提供了巨大的发挥空间，正在成为90后就业新风口。

(图说：豆瓣论坛上，留学生讨论回家当“店二代”)

数字技术正在推动服务业转型升级，小店正是前哨。数据显示，同时使用 5 项以上数字运营工具的“支付宝数字小店”，月均交易笔数是平均值的 4 倍，流水明显跑赢大盘。全国已有 1200 万小店因数字转型带来了收入V字反弹。

去年9月，猪肉价格居高不下，租住在萧山菜场周围的“小年轻”都不买肉，改吃海鲜了，楼家肉铺生意也跟着下滑。小楼突发奇想，在爸爸的手机上开通了“花呗”分期卖肉，一周内生意回弹了三成。

(图说：去年 9 月，小楼用花呗分期帮老爸卖猪肉)

从那以后，她经常帮爸爸申请会员卡、优惠券等数字经营工具，看着流水回升，“挺有成就感”。老爸看女儿“脑子灵光”，又嫌她做设计师老熬夜还挣得少，几次三番劝她回家帮忙，无奈女儿“老底子(以前)看不上这个猪肉摊。“

今年小楼收入缩水，干脆回家继承了肉铺。对她来说，比起给“甲方爸爸”改五彩斑斓的黑，爆改老爸的猪肉铺更有吸引力。“有人说我卖猪肉，大学白读了。但三百六十行，行行出状元。猪肉也可以玩得很溜!”小楼说。

记者观察，小店数字化目前已成大趋势，同时催生了巨大的数字经营就业机会，进入90后的择业视野。数据显示，在支付宝上做生意的 90 后摊主、店主占比已近1/4，且呈上升趋势。

楼家肉铺的摊位前拉着一条横幅，“未来萧山最牛猪肉铺”。小楼告诉记者，自己是这里第一家支付宝数字小店，很多摊位都来取经。最近，她还和旁边的菜摊一起报名了消费券活动，准备联合经营，捆绑满减，并开拓了“菜肉搭售”的净菜配送模式，“帮菜摊也带带生意”。

有评论称，支付宝数字小店孕育了一波真正意义上的“店二代”：除了店老板，还包括数字经营规划师、服务商等衍生职业从业者。他们更善于使用数字工具开拓商机，让小店经营更加专业和职业化，营收更稳、扩张也更快。而这又进一步创造了更多的就业机会，形成正向循环。