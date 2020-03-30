360否认裁员20%；罗永浩回应做主播赚钱还债；微博小店正式上线

360否认裁员20%

近日，针对“裁员20%”一事， 360 方面回应称，目前没有裁员计划，为不断加强人才队伍建设，公司每年都会对人员进行常规化的绩效考核优化。当前公司正采用社招、校招等方式大力招聘。

此前有媒体报道称， 360 将进行裁员，比例为15%到20%。

罗永浩回应做主播赚钱还债

昨日，针对网友的“你对现在的自己失望吗”提问，罗永浩回应称：“失望?怎么会，我在想各种办法赚钱还债啊，做主播赚的又不是脏钱。我对自己很佩服，不想还好，一想就肃然起敬想求签名那种，我这一路走过来，都是按自己兴趣或责任需求选择行业，从来不会在这些选择上考虑“粉丝”感受...要不然怎么能一红红十七年呢?不要难过，我还年轻，充满无限...好吧，也没那么无限啦，反正还有很多很多可能性。”

去年 11 月，罗永浩曾表示：“锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约 6 个亿的债务。尽管扛着 6 个亿的债务往前走，但我也一直坚持没有让公司破产清算。我会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，我个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。”

微博小店正式上线

3 月 28 日，微博电商宣布正式推出“微博小店”。用户可在“微博客户端”—“我”—“粉丝服务”—“微博小店”找到。

其中，小店的具体开通流程为：手机号验证—身份验证—验证成功即可开通。

对此，微博将提供电商内容激励计划、小店购物津贴、返佣激励计划、专属运营对接、在线电商学院、专属直播权益等运营权益。