中兴2019年财报：营收超900亿元，同比增长6.1%

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:3月27日中兴通讯发布2019年年度报告，2019 年1- 12 月，中兴通讯实现营业收入907. 4 亿元人民币，同比增长6.1%，其中运营商网络营业收入665. 8 亿元人民币，同比增长16.7%；归属于上市公司普通股股东的净利润51. 5 亿元人民币，同比增长173.7%；基本每股收益为1. 22 元人民币。

根据中兴通讯发布的财报显示，2019 年1- 12 月，中兴通讯实现营业收入907. 4 亿元人民币，同比增长6.1%，其中运营商网络营业收入665. 8 亿元人民币，同比增长16.7%；归属于上市公司普通股股东的净利润51. 5 亿元人民币，同比增长173.7%；基本每股收益为1. 22 元人民币。

中兴通讯加强现金流及销售收款管理， 2019 年经营活动产生的现金流量净额74. 5 亿元人民币，较上年增长180.8%。公司持续增强5G研发与投入，全年研发投入达125. 5 亿元人民币，占营业收入比例13.8%，较 2018 年的12.8%上升 1 个百分点。



中兴表示，在运营商网络方面， 2019 年，中兴通讯在各个产品大类的竞争力进一步增强。在无线接入领域，基于业界领先的7nm自研芯片和NSA&SA双模架构，系列商用产品及解决方案全面升级，精准满足宏覆盖、室内、热点街道、高铁隧道、空中航线等5G全场景全频段部署需求，结合Massive MIMO算法优化、频谱动态共享、载波聚合等创新持续打造5G极致网络性能，并通过产品技术创新及AI智能节能全面提升网络运营能效，助力运营商打造全覆盖、快部署、高性价比、绿色、智能的5G极致网络。