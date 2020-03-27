刘强东再卸任京东旗下4家公司高管

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息：据天眼查数据显示，近日，刘强东陆续卸任京东旗下宿迁雨燕物流有限公司等 4 家物流企业的总经理一职。
数据显示， 2020 年刘强东已卸任旗下 33 家企业的高管职位。此前，刘强东已连续卸任京东云计算子公司、京东旗下娱乐传媒公司、京东物流子公司、京东数科等公司高管职位。
站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息：据天眼查数据显示，近日，刘强东陆续卸任京东旗下宿迁雨燕物流有限公司等 4 家物流企业的总经理一职。
数据显示， 2020 年刘强东已卸任旗下 33 家企业的高管职位。此前，刘强东已连续卸任京东云计算子公司、京东旗下娱乐传媒公司、京东物流子公司、京东数科等公司高管职位。
今日，杭州进龙物流有限公司发生工商变更，刘强东卸任公司总经理一职，张雱卸任公司法定代表人和执行董事。资料显示，杭州进龙物流有限公司成立于2015年9月15日，注册资本2.45亿元，该公司由JD Oriental Development Limited全资控股。
天眼查数据显示，3月6日，京东旗下全资子公司北京京东旅行社有限公司发生工商变更，刘强东卸任公司经理，张雱卸任公司执行董事、法定代表人，以上职位均由辛利军接任；另外，李娅云卸任该公司监事，由檀赛利接任。
3 月 6 日，京东旗下全资子公司北京京东旅行社有限公司发生工商变更，刘强东卸任公司经理，张雱卸任公司执行董事、法定代表人。
今日，江苏京东信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任该公司总经理一职，其助理张雱卸任该公司执行董事、法定代表人。
昨日晚间，京东发布了截至 12 月 31 日的 2019 年第四季度及全年财报。在随后的电话会议上，久未现身的刘强东表示，17年前非典时，京东还是一家小公司，我们特别能体会到疫情对企业和民生的影响。因此面对这次疫情，我们用自身力量尽力服务消费者帮助社会，我们真心希望疫情可以尽快结束，我们将一直注重于提升服务水平和消费者体验，为我们的伙伴创造价值。
2月28日据天眼查数据显示，近日，天津煜东信德物流有限公司发生工商变更，刘强东卸任公司经理一职，张雱卸任执行董事，李娅云卸任监事，与此同时，胡伟接任公司经理和执行董事，新增监事缪晓虹。天津煜东信德物流有限公司由宿迁泰胜尚博物流有限公司全资控股，后者的全资股东为JD Star Development X(HK) Limited。天眼查数据显示，这已是刘强东 2020 年以来卸任的第 8 家公司。
3月6日据天眼查数据显示，近日，京东旗下全资子公司江苏京东信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任该公司总经理一职，同时，张雱卸任该公司执行董事、法定代表人，以上职位，均由曹珂接任。此外，李娅云卸任该公司监事，由丁永晟接任。在2020年刘强东已经卸任京东旗下多家子公司高管职务，这次是第9家今年卸任高管的子公司。
近日，天津煜东信德物流有限公司发生工商变更，刘强东卸任公司经理一职，张雱卸任执行董事，李娅云卸任监事。资料显示，天津煜东信德物流有限公司由宿迁泰胜尚博物流有限公司全资控股，后者的全资股东为JD Star Development X(HK) Limited。
天眼查数据显示，近日，刘强东密集卸任旗下宿迁雨燕物流有限公司在内的 4 家物流企业的总经理一职。通过梳理发现，这 4 家公司分别为京东旗下 4 家不同的香港企业的全资子公司。
天眼查数据显示，近日，刘强东卸任京东数科运营主体京东数字科技控股有限公司的法定代表人和董事长。京东数科CEO陈生强接任法定代表人，余睿接任董事长。
3月27日据天眼查数据显示，刘强东近日又卸任了旗下公司高管职位，2020年截至目前已卸任33家公司高管，卸任的公司高管包括京东数科的运营主体京东数字科技控股有限公司的法定代表人和董事长，京东物流全资子公司、京东云计算全资子公司等运营主体的高管职位。
新冠肺炎疫情爆发以来，党中央、国务院多次强调“坚持中西医并重，坚持中西医结合抗击疫情”。近期，人民日报、光明日报等多家中央媒体，又聚焦报道了各地中医抗疫取得的显著成效。为响应政府号召，向用户提供更加丰富的互联网诊疗服务，助力民众科学应对新冠肺炎，京东健康日前宣布，由国家级名老中医、首都国医名师、著名温病学专家刘景源教授创立的“刘景源名老中医传承工作室”医生团队，正式入驻京东健康在线问诊平台，为用户
近日，罗永浩将进军直播界，成为网友热议话题。京东手机通讯也在微博喊话：“罗老师考虑来京东直播不! 我帮你联系!”3 月 4 日，锤子科技CEO罗永浩在与网友互动时透露，过些天就会开始定期直播活动。之前罗永浩在微博发起过一次投票：“你们买东西时会看电商直播吗?或者你们会看电商直播买东西吗?”
现在是荣耀系列笔记本不可错过的优惠期，除了一些常规的笔记本，京东还分别推出了极具性价比的颜值实力派Z系列和高端旗舰机型荣耀系列，大家都可以使用京东金融旗下的京东支付购买。京东支付让荣耀购买更方便而且众所周知的amd锐龙笔记本一向非常具有性价比的，又赶上荣耀的超级品牌日，不止是6期免息、0元抽笔记本、晒单赢E卡/耳机/鼠标等活动，还有背包、智能音箱等你来拿，看着这优惠力度与丰厚的奖品，果断下手去买。荣耀magic
2020年3月2日，京东集团CFO黄宣德今日正式宣布将于 9 月 16 日退休退休，京东集团表示，黄宣德已经年满 55 周岁到达了退休年龄，他去年就向集团提出了一年后退休的计划，虽然公司十分不舍，但还是选择尊重他本人的意愿。
昨日，京东集团CFO黄宣德宣布将于 9 月 16 日退休，前普华永道审计合伙人、现任京东集团高级副总裁、京东零售首席财务官许冉将接任CFO职务，向刘强东汇报。
过去的 2 年间，二房东生意被这个世界各种毒打。高端的如共享办公We Work，共享酒店OYO，中端的如各种民宿，个体户酒店，乃至各种长租公寓，低端的如各种共享自习室等等，大家在倒霉这件事情上可以说是你争我赶，赛出了风格，赛出了体育精神。
今日晚间，京东发布了截至 12 月 31 日的 2019 年第四季度及全年财报。财报显示， 2019 年京东第四季度净营收为 1707 亿元人民币(约合 245 美元)，同比增长26.6%。