刘强东再卸任京东旗下4家公司高管

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刘强东再卸任京东旗下4家公司高管

2020-03-27 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息：据天眼查数据显示，近日，刘强东陆续卸任京东旗下宿迁雨燕物流有限公司等 4 家物流企业的总经理一职。

数据显示， 2020 年刘强东已卸任旗下 33 家企业的高管职位。此前，刘强东已连续卸任京东云计算子公司、京东旗下娱乐传媒公司、京东物流子公司、京东数科等公司高管职位。

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