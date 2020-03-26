华为P40/P40 Pro/P40 Pro+正式发布，海外售价799欧元起

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:今天晚上，华为举办了新品全球线上发布会，并正式发布P40 系列旗舰机，包括P40、P40 Pro、P40 Pro+ 三款手机。

华为P40

根据官方介绍，在外观上，华为P40 采用6. 1 英寸OLED直屏，分辨率2340x1080，P3 广色域，正面左右边框宽度仅3mm，提供亮黑色、深海蓝、冰霜银、晨曦金、零度白五种可选。

在配置方面，内建麒麟990 5G SoC，支持双卡5G全网通，8GB+128GB起步，可用NM卡扩展。3800mAh电池，22.5W快充(USB 3.1 Type-C)，IP53 防水防尘，蓝牙5.1、双频GPS等。

在拍照方面，后置矩形三摄，分别是 5000 万像素超感光主摄(RYYB传感器，F/1. 9 光圈)，辅以 1600 万像素超广角(F/2. 2 光圈)、 800 万像素 3 倍光学变焦镜头(F/2. 4 光圈，OIS光学防抖)。而在正面，P40 左上角预留了挖孔，内藏定焦 3200 万像素前置镜头、红外/姿态传感器、距离/环境光传感器等，除了强大的自拍，还能在暗光下快速人脸解锁，识别手势以及AI感知智能亮屏等。

华为P40 Pro

在外观上，P40 Pro采用6. 58 英寸四曲面满溢屏，2640x1200 分辨率，流线型的R角仿佛水滴滑落，其左右边框黑边仅1.71mm。与华为P40 一样，提供亮黑色、深海蓝、冰霜银、晨曦金、零度白五种可选。

在配置上，华为P40 Pro内建麒麟990 5G SoC，支持双卡5G全网通，8GB+128GB起步，可用NM卡扩展。4200mAh电池( 40 瓦有线， 27 瓦无线快充，USB 3.1 Type-C)，IP68 防水防尘等，蓝牙5.1，90Hz刷新率，支持P3 广色域，蓝光护眼等。

在拍照方面，P40 Pro后置徕卡四摄，包括 5000 万像素RYYB主摄(F/1.9、OIS)，但搭配升级版的 4000 万像素电影镜头(F/1.8)、 1200 万像素SuperSensing潜望镜镜头(F/3. 4 光圈， 5 倍光变，最高50x变焦)以及ToF 3D镜头。

华为 P40 Pro+

在外观上，华为 P40 Pro+采用6. 58 英寸的柔性OLED显示屏，分辨率2640×1200(2640×1200)，刷新率90Hz，DCI-P3 广色域，自动滤蓝光。正面采用四曲面挖孔屏方案，而且是平行双挖孔，支持IP68 级别防水防尘。背面采用了特殊的陶瓷材质，并且有独特的陶瓷黑、陶瓷白两种配色。

注：图片来自华为终端官方微博

在配置方面，P40 Pro+搭载麒麟990 5G，搭配3D石墨烯散热膜，支持实体、电子双SIM卡，可以一张SIM卡传输5G数据。支持超出业界标准的Wi-Fi 6 Plus无线网络，电池容量4200mAh，支持业界最快的40W无线充电。

在拍照方面，P40 Pro+则升级到徕卡五摄，分别是 5000 万像素RYYB主摄(1/1. 28 英寸/2. 44 微米/23mm/OIS/F1.9)、 4000 万像素超广角镜头(18mm/F1.8)、 800 万像素长焦镜头(240mm/OIS/F4.4/ 10 倍变焦)、 800 万像素长焦镜头(80mm/OIS/F2.4/ 3 倍变焦)、ToF景深镜头，并辅以八色彩通道多频谱的闪光灯。前置 3200 万像素主摄(F2.2)，可拍摄4K视频，外加IR红外深度/姿态摄像头，支持全场景人脸识别解锁、智能姿态控制(隔空操作等)、AI隐私模式。

在售价方面

P40 8GB+128GB799 欧元，约合人民币 6195 元， 4 月 7 日发售;

P40 Pro 8GB+256GB999 欧元，约合人民币 7745 元， 4 月 7 日发售;

P40 Pro+ 8GB+512GB1399 欧元，约合人民币 10845 元， 6 月发售。

值得一提的是，P40 系列国行版将于 4 月 8 日正式推出，P40、P40 Pro 则于 3 月 27 日零点率先开启预售。