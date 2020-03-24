滴滴出行内部调整加速，正式提出新三年计划

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滴滴出行内部调整加速，正式提出新三年计划

2020-03-24 20:25 · 稿源：站长之家

晚点LatePost今天发布消息称，滴滴出行今天发布全员信宣布了一系列人事调整，同时公布了未来的三年目标。其中滴滴高级副总裁兼普惠出行与服务事业群总经理付军华（Maggie Fu）因为个人原因，离开滴滴。

滴滴

根据晚点公布的信息显示，付军华加入滴滴出行 5 年，曾先后负责财务、法务、行政等工作。 2018 年底她担任滴滴普惠出行与服务事业群总经理，向程维汇报。同时付军华还是滴滴的首席体验官（Chief Customer Officer）兼体验服务发展平台（ESE）总经理、总办行政负责人，向柳青汇报。目前原副总经理刘西帝接手管理了ESE这一部门。

另外滴滴出行还对未来三年提出了目标，滴滴将该目标称为“0188”：即做一家注重安全可持续发展的公司，每天服务超过一亿单，国内全出行渗透率超过8％，全球服务用户MAU超 8 亿。

为此，滴滴出行内部事业群也进行调整，主要变动包括：两轮车事业部总经理张治东、代驾事业部总经理赵辉在付军华离职后，两人将直接向CEO程维汇报。石东海继续带领产品和研发团队，实线向CTO张博汇报。企业级事业部总经理吉跃奇及团队调整进入CTO线，进行ToB业务探索，这个调整是在三个月前完成的。

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