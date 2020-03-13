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什么是百度智能小程序单卡？如何获取智能小程序单卡

2020-03-13 11:41 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息：近日，百度搜索资源平台发布智能小程序用户经营知识学习月第四期《如何获得更多用户关注和转化》，帮助开发者分析流量靠前的小程序都有哪些共性?

百度搜索资源平台通过对后台的数据分析统计，我们发现，流量更多、用户更愿意点击的小程序确实都有共性，而且这个共性是人人都可拥有，也能自主进行配置的权益——智能小程序单卡

什么是智能小程序单卡

智能小程序单卡是一种搜索特型卡片，具有品牌曝光强势、服务交互便捷等优点，能够帮助开发者获取更多用户关注和转化。

在品牌曝光上，用户搜索小程序相关名称时，会有 4 大特型样式展现，尤其高级卡和品牌服务卡，能占据手机屏幕一半以上，帮助开发者快速打动用户心智。

在服务交互上，开发者可自行配置展示模块，用户一搜即达，帮助用户快速找到、使用、分享相关服务能力。

根据数据情况，一方面，流量多的小程序都去配置了智能小程序单卡;另外一方面，相比没有做过任何动作的小程序，哪怕是简单配置了中级卡的小程序，平均流量也有15%以上的上涨幅度

毕竟对用户而言，谁的颜值高、功能看着全，自然就会点击谁~

智能小程序单卡如何获取

为了让大家更好的理解，我们为你整理了这张表格(赶紧保存)，智能小程序单卡有初级、中级、高级、品牌服务四种样式，每种样式有各自对应的展现形式和获取方式，其中初级和中级卡都是可以直接免费获取的。

需要注意的是，中级及以上卡片，需要自己在小程序后台进行配置，根据自己的需求，去选择对应子链的跳转和文案，什么样的文案更吸引人点击，跳转到什么页面转化更高……这都是需要大家用心去揣摩和运营。

智能小程序单卡子链怎么配置

既然提到了配置，那么我们就简单介绍一下操作步骤。

如下图路径：登录百度智能小程序开发者后台 > 流量配置 > 小程序单卡 > 添加子链，按提示操作审核通过后即可上线展示给用户。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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