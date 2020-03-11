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拼多多2019年Q4财报：年活跃买家数达5.852亿，一年净增1.67亿

2020-03-11 18:17 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息：北京时间3月11日，新电商平台拼多多(NASDAQ：PDD)发布的2019年第四季度及全年财报显示： 2019年，平台成交额突破万亿大关，全年GMV达人民币10066亿元，较上一年同期的4716亿元增长113%。

拼多多

截至2019年底，平台年活跃买家数达5.852亿，单季度净增4890万，较上一年同期净增1.67亿。在过去的一个季度中，以用户数计算，阿里、拼多多、京东三大电商平台的单季净增用户分别为1800万，4890万和2760万，拼多多在三大电商中继续维持年活跃买家增速和净增绝对数的领先优势。

2019年第四季度，拼多多APP平均月活用户数达4.815亿，单季度净增5190万，较上一年同期净增2.09亿;

2019年第四季度，平台实现营收107.9亿元，全年实现营收301.4亿元，较上一年同比增长130%;

非通用会计准则下(NON-GAAP)，平台四季度经营亏损13.4亿元，对比上一年同期为21.1亿元，对比三季度为21.2亿元，同比、环比均大幅收窄。

财报显示，2019年四季度，拼多多活跃用户规模和用户粘性继续保持强劲增长。

截至2019年底，拼多多年活跃买家数达5.852亿，单季度净增4890万，较上一年同期净增1.67亿。2019年Q3及Q4两个季度，拼多多活跃买家数净增1.02亿，全网全域用户的覆盖率仍在提速增长。

基于更强的业务和产品创新能力，拼多多持续完善中国不同地区的消费平权体系，加大商品的有效供给率，推动内需市场实现稳定增长。

2019年，在持续性模式和产品创新的带动下，平台的用户粘性不断攀升。四季度，拼多多APP平均月活用户数达4.815亿，单季度净增5190万，较上一年同期净增2.09亿。2019年Q3及Q4两个季度，拼多多月活跃用户净增1.16亿。

基于用户规模与活跃度的强劲增长，平台不断完善商家效率模式，建立健全更具结构性成本优势的商业生态体系。2019年，在坚决贯彻“同品更低价”策略，以及创新定制化产品持续丰富的带动下，拼多多活跃买家的年平均消费额进一步增长至1720.1元，较上一年同期的1126.9元增长53%。

在活跃买家数和年平均消费额的双重推动下，2019年，拼多多实现GMV10066亿元，较上一年的4716亿元同比增长113%。

国家统计局公布的数据显示，2019年，中国网上商品零售额为106324亿元，同比增长16.5%。上述数据表明，在万亿体量的基础上，拼多多的增速依旧近7倍于行业平均增速。同时，创立不足5年的拼多多，也成为突破万亿成交额最快的电商平台。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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