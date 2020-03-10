淘宝回应崩了 淘宝回应：内心不崩，一切都好

3月10日上午，不少网友表示淘宝手机App客户端出现了各种异常，比如页面无法刷新，闪退等情况，对于网友反馈的问题，淘宝官方回应称“感受到大家剁手的热情了，内心不崩，一切就好！对淘宝的爱来的更猛一些吧。我们准备好了！ ”

自2月以来，由于不少学生被要求在家上网课，一部分上班族被要求暂时在家中远程办公，因此对很多远程协作软件的使用变得十分频繁，导致近期不少软件相继出现异常情况。如阿里旗下的钉钉、腾讯办公、学习通、咪咕等多款应用软件出现了无法登录等异常情况，虽然官方都很快就修复了故障，保证用户可以及时的学习和办公，但由此也看得出在近期这些软件承受了不少的压力。

在3月10日上午，就有三款软件相继出现异常，“钉钉崩了”、“淘宝崩了”、“QQ群崩了”，三个热搜词成为了今天微博上大家热议的话题。而网友们在调侃，还有哪些软件还没有出现问题。

腾讯旗下的企业微信就在调侃道“还是一个人承担了所有”，确实目前为止企业微信暂时还未出现过异常情况。不过从这么多软件先后出现异常来看，目前还是有不少人在家中学习和办公，因此这些学习和远程办公类的软件压力不小。

此外，根据数据统计平台App Annie发布了 2020 年 2 月份应用市场数据，阿里旗下办公应用钉钉在 2 月份的下载量飙升，2 月环比增长超300%，一跃成为国内热门应用下载榜冠军。企业微信等其他办公软件下载量也有不少的增涨。