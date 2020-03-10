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见闻

vivo NEX 3s 5G 手机正式发布：4988元起，6.89 英寸「无界瀑布屏」

2020-03-10 15:45 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 10 日消息：今天下午，vivo 举行线上新品发布会，正式发布了全新 5G 旗舰——vivo NEX 3S 5G

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图片来自 vivo

据官方介绍，vivo NEX 3S 5G 手机搭载了高通骁龙 865 处理器及 X55 5G 基带，配备 UFS 3.1 存储与 LPDDR5 内存，内置 4500mAh 电池，支持 44W 超快闪充，官方表示半个小时即可从 0 充满到 3000mAh。

NEX 3S 采用 99.6% 屏占比的 6.89 英寸柔性屏，官方称之为「无界瀑布屏」，屏幕采用 E3 Super AMOLED，支持 100% P3 广色域和 sRGB，同时获得了 HDR 10+认证。

相机方面，NEX 3S 采用由三颗摄像头组成的星环影像系统。三颗摄像头中，主摄像头采用了 1/1.7 英寸传感器，像素数量达 6400 万，支持 RAW 格式输出；第二颗摄像头支持 120°超广角摄像头和 2.5cm 超级微距；第三颗摄像头是 2 倍光学变焦的长焦摄像头，支持 20 倍数码变焦。

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价格方面，NEX 3S 售价 4988 元（8GB+256GB）， 售价 5298 元（12GB+256GB）。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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