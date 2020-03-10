外媒：受禁令影响 华为预计今年手机出货量将下滑约20%

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:受美国的出口禁令，报道称在 2019 年抢占第二大智能手机供应商宝座之后，华为预计将在 2020 年的智能手机海外市场遭受重创。

据The Information一份报告称，华为预计 2020 年智能手机发货量约为1. 9 亿至 2 亿部，与 2019 年的2. 4 亿部相比，将下降20%至26%。分析认为，出口禁令使美国公司向华为提供零部件和服务成为非法行为，切断了该公司在智能手机行业的重要地位。

华为无法获得美国技术并没有真正影响其制造智能手机硬件的能力。华为表示，它一直在为这样的禁令做准备，现在定期生产不采用美国部件的智能手机，所以 2020 年应该是一切照旧。问题在于华为手机被禁止访问谷歌的Android生态系统，包括Play Store及其数以百万计的应用程序。

Counterpoint Research的数据显示，华为60%的出货量来自中国，而华为的这一大块业务应该不会受到禁令的影响。但由于但由于缺乏谷歌应用程序，其国际业务正面临真正的威胁。华为的国际业务占其出货量的40%，如果未来能在非谷歌时代保持这一份额，它将成为仅次于亚马逊的非谷歌安卓设备的最大卖家之一。（arstechnica）