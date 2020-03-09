2020胡润白手起家富豪榜：Facebook扎克伯格蝉联首富

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息：今日，胡润百富发布了《 2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》，据悉，该榜单统计了全球 40 岁以下(含 40 岁)且白手起家的十亿美金企业家。财富计算截止日期为 2020 年 1 月 31 日。

榜单显示，目前，全球共找到 53 位 40 岁以下的白手起家十亿美金企业家，平均年龄为 37 岁，平均财富 364 亿人民币。中国增加 3 人达到 19 人，美国减少 1 人，但仍然以 20 人排名第一。

其中， 35 岁的马克·扎克伯格财富增长 500 亿人民币，以5900 亿连续第五年成为全球 80 后白手起家首富。拼多多 40 岁的黄峥财富增长20%，以1260 亿元排名第二;抖音创始人 37 岁的张一鸣以 970 亿元，排名上升一位至第三。课外辅导机构好未来 39 岁的张邦鑫以 730 亿元排名第六。

在中国榜单方面，拼多多黄峥以1260亿的财富排名第一、字节跳动张一鸣以970亿的财富排名第二、好未来张邦鑫以730亿的财富排名第三，大疆王滔以480亿的财富排名第四、快手宿华以200亿的财富排名第五、滴滴程维以180亿的财富排名第六。