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广西健康码上线 可上支付宝搜索领取

2020-03-07 11:23 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息：随着复工复产的推进，近期，各地纷纷推出了“健康码”作为居民通行的凭证。而今天零点起，广西也在全区全面推行健康码，市民可上支付宝搜索“广西健康码”领取。

" 广西健康码 " 是服务于疫情防控的大数据产品。以居民或者返工返岗返学人员申报的健康数据为基础，个人通过移动端在线申报，经后台自动审核比对生成的二维码，可作为个人健康信息的电子凭证，实现一次申报、动态管理、跨域互认、全区通用。

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广西健康码分为红、黄、绿三种颜色。其中，确诊病人、疑似病人、密切接触者等需要隔离人群标注为红码人员，来自重点疫区、发热门诊、外省来桂人员等卫生部门认定为重点关注人群标注为黄码人员，红码、黄码以外的人员标注为绿码。红码、黄码人员须连续 14 天健康登记信息正常才能转为绿码，绿码人员可查验体温亮码通行。

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为了照顾老年人、儿童和其他不方便使用智能终端设备的特殊人群，健康码可由共同居住的成年亲属，通过 " 健康码管理 " 功能代为线上申报。

随着精准疫情防控和有序复工需求的增加，健康码迅速推广普及。近日，由国务院办公厅电子政务办指导开发的“全国版”健康码已在支付宝小程序上线。除了全国版健康码，支付宝、阿里云还为 24 省市提供健康码技术支持，其中浙江、海南、四川、重庆、上海、北京、天津、山西、湖北、云南、贵州、湖北、安徽、江苏、广西等 15 省市实现健康码全覆盖。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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