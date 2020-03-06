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闲鱼低成本养娃报告：2000万妈妈在平台购置母婴用品

2020-03-06 17:04 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息：三八妇女节前夕，闲鱼发布了一份母婴闲置交易趣味“报告”——闲鱼低成本养娃报告。报告显示， 2019 年，近 2000 万妈妈潜伏在闲鱼，平台母婴类商品总成交达 4697 万笔，一年内平台母婴类在线商品激增70%。从购买者性别看，女性占80%，能省则省是妈妈们的至理名言。

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从需求来看，在妈妈们在闲鱼上需求最大的商品为童鞋，其次是童装、玩具、婴儿用品、孕妇用品。数据显示，仅 2019 年 12 月，闲鱼妈妈们累计购买纸尿裤 314665 件，连身衣爬衣 60599 件，吸奶器 17943 个，婴儿背袋 8706 个，食物研磨器 5144 个，孕妇防辐射用品 2228 件，为国家节省了几个亿。

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其中，广东省的妈妈最擅长低成本养娃，其次是江苏、浙江、山东、上海、北京、河南、辽宁、河北和安徽。其中，一位 32 岁的北京闲鱼妈妈， 2019 年全年购买母婴用品 855 单，堪称“低成本养娃模范”。一位 32 岁的天津闲鱼妈妈通过平台卖出 1653 件母婴用品，获选“回血模范”。

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当然，省钱并不是一个简单的事。报告显示：每成交 1 笔，闲鱼妈妈要光顾40. 85 家店，平均要与 8 位卖家聊天， 2019 年，为买到称心如意的商品，闲鱼妈妈共交谈1. 66 亿次，写下 1352 万条留言。因此，这份报告给出判断：“比起交易，她们更爱交流”。

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目前，闲鱼上“母婴用品宝宝妈妈聚集”“婴儿玩具更新换代”“妈妈们的二手货聚集地”三个量级靠前的鱼塘，已聚集了54. 3 万、42. 8 万、33. 1 万用户，用户活跃度高，分享意愿强烈。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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