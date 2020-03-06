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见闻

马云为伊朗筹集到100万只口罩：望疫情尽快结束世界安康

2020-03-06 15:33 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息：今日，马云发文称，已筹集到100万只口罩将发往伊朗首都德黑兰。

马云称：“最近伊朗疫情日趋严重，医疗物资缺乏，看到那么多人得病，特别是很多妇女、孩子……我们感同身受。虽然路途遥远，运送相当曲折，但是我们会尽最大努力....火速发往德黑兰，希望这些物资能够缓解燃眉之急，能够保护那里的孩子，希望疫情尽快结束，世界安康。”

QQ截图20200306153339.jpg

此前，马云已向日本捐赠了100 万只口罩。

3 月 2 日，马云公益基金会表示，将向日本寄出 100 万只口罩，帮助到有需要的人，希望日本好起来，希望中国好起来。

马云在微博表示，过去一个月，从海外筹集防护物资到中国时，我们得到了很多国家、很多朋友的无私帮助。在我们最急缺物资的时候，日本的二阶俊博先生和很多日本朋友一起，筹集了一批防护服马上送到中国防疫一线。现在局面在发生变化，曾全力帮助过我们的朋友碰上了同样的困难，日本的疫情现在也很严峻。这一切我们刚刚经历过，所以我们知道最应该做什么!

马云称：“这次的困难也许比我们想象的要艰巨很多，但是也教会了我们很多东西：什么应该放弃，什么值得珍重，什么值得永远铭记……青山一道，同担风雨，相信一切都会尽快好起来!”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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