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Google 语音助理现以支持阅读或翻译网站和 Android 应用内容

2020-03-05 15:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 5 日消息：今年年初的 CES 2020 上，Google 展示了 Google Assistant 的新功能，该功能名为「Read It」，可帮助用户朗诵浏览器页面上的内容，并支持自动翻页功能。

Google Assistant.jpg

图片来自 Google

VentureBeat 报道，谷歌语音助手 Google Assistant 现在可以在全球范围内搭载 Android 5.0 以上系统的设备上阅读网页和新闻报道。现在用户只需说「Hey Google，请阅读」或「Hey Google，请阅读此页面」后 Google Assistant 便会开始朗读当前的浏览界面，支持翻译 42 种语言阅读，并保持屏幕常亮。

谷歌表示，Google Assistant 的长篇文本阅读将从文章和网站开始，但将来可能会扩展到包括电子邮件。与普通的 Google Assistant 相比，Google Assistant 朗读文字的声音有所不同。Google Assistant 小组的成员说，以自然的声音朗读对于长篇内容至关重要。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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