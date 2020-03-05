Google 语音助理现以支持阅读或翻译网站和 Android 应用内容

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 5 日消息：今年年初的 CES 2020 上，Google 展示了 Google Assistant 的新功能，该功能名为「Read It」，可帮助用户朗诵浏览器页面上的内容，并支持自动翻页功能。

图片来自 Google

据 VentureBeat 报道，谷歌语音助手 Google Assistant 现在可以在全球范围内搭载 Android 5.0 以上系统的设备上阅读网页和新闻报道。现在用户只需说「Hey Google，请阅读」或「Hey Google，请阅读此页面」后 Google Assistant 便会开始朗读当前的浏览界面，支持翻译 42 种语言阅读，并保持屏幕常亮。

谷歌表示，Google Assistant 的长篇文本阅读将从文章和网站开始，但将来可能会扩展到包括电子邮件。与普通的 Google Assistant 相比，Google Assistant 朗读文字的声音有所不同。Google Assistant 小组的成员说，以自然的声音朗读对于长篇内容至关重要。