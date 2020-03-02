百度发布《智能小程序开发者运营技能知识图谱2.0》

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息：近日，百度发布了《智能小程序开发者运营技能知识图谱2.0》。这次的图谱在1. 0 的基础上进行了重磅升级，为开发者整理了包括“基础浏览体验规范&原则”、“百度搜索算法规则”、“进搜索资源优化”“专业问答与OpenCard”等 31 个模块的内容。

无论你是入行小白、进阶用户还是专家高手，都可以通过这份知识图谱更好地把控智能小程序流量获取/体验优化/用户运营等玩法。

以下是图谱主要内容：

一、小程序上线能力&体验

1、选用合适的导航栏

顶部导航/基础：建议浏览型、资讯型场景使用

顶部导航/基础/可配置颜色：建议强烈品牌展示型场景使用

顶部导航/自定义：建议娱乐型、内容沉浸型场景使用

2、建立舒适的阅读体验

3、设置易识别的小程序名称及LOGO

运用能力打造进阶体验

1、运用多媒体互动能力增加情感化体验

2、如何使用小程序登录能力

二、接入搜索流程&规范

智能小程序接入搜索流程

智能小程序接入搜索：新资源提交

智能小程序接入搜索：替换原有H5

百度搜索落地页体验规范

百度搜索算法规则

三、接入信息流流程&规范

四、工具&数据

五、搜索特型展现

六、用户经营