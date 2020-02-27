中国生物识别技术喜提IEEE国际标准，支付宝占领未来制高点！

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息：中国正在向输出全球标准迈进。支付宝 2 月 27 日宣布，在电气和电子工程师协会(IEEE)成功申请成立“移动设备生物特征识别”标准工作组，并立项“生物特征识别多模态融合”国际标准，再度牵头生物识别国际标准的订立。

生物特征识别技术进展在学术、工业界备受重视，设立标准工作组及国际标准，有助于其在全球范围内实现更安全、更规范的应用。

浙江大学网络空间安全学院院长、IEEE Fellow、ACM杰出科学家任奎分析，“在IEEE立项生物特征识别多模态融合技术标准，意味着中国自主技术处在世界前列，并且在技术出海争取全球共识过程中迈出了重要的一步，这对于整个生物特征识别行业的发展也起到了引领作用。“

此次立项，源于支付宝多年自主研发的多模态融合人脸识别技术，满足金融级误识率(低至千万分之一误识率)下，实现用户的精准识别，标准则进一步面向移动设备生物特征识别多模态融合识别，规定了技术框架、业务流程、功能要求、性能要求以及安全要求。

此前，支付宝已主导及参与制定ISO、ITU国际标准，以及国家标准 90 余项，其中 30 余项为生物识别技术领域的国际和国家标准。