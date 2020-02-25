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钉钉CEO回应被打“一星”：虚心接受小朋友意见 小时候也会这么做

2020-02-25 20:56 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:今天晚上，阿里旗下钉钉平台正式举行了钉钉5. 0 新品发布会，本次发布会采用的是线上直播的形式。

钉钉 (1)

会上，钉钉正式发布“圈子”功能，通过钉钉app“我的”进入“圈子”即可创建或加入“圈子”。用户在“圈子”场景下可以创建内部圈、在线教学圈、商业交流圈、社群运营圈等“圈子”，进行互动讨论、直播、布置作业、发布话题等商业及学习活动。

钉钉5. 0还新增在线办公室功能，包含提供文档空间、钉钉项目、数字化办公空间等多款高效协作套件，让在线办公协作零距离。此外，钉钉视频会议最高可支持 302 方同时在线，全面覆盖大中小型企业的远程会议需求。

此外，钉钉CEO陈航还聊到了被学生们“，打一星”之事，他表示，钉钉团队会虚心接受小朋友们的意见，让在线课堂能够做到寓教于乐、快乐上课。“实际上小孩子天性喜欢玩，要是我小时候天天上网课，说不定我也很讨厌这件事情，也会打一星。”

陈航称，会努力做好在线课堂，虚心接受小朋友们的意见，把寓教于乐、快乐上课的经验贡献给中国所有的班级和学校。希望到那时，小朋友们能够把五星一次付清。

陈航也强调，今年是在线教育的元年，因目前网络、配套设备的制约，整体上用户端体验还不是很好。但随着5G技术的发展，在线教育会实现更大的发展。线下教育依然会是主流，“在线课堂一定是线下教育的补充，线上和线下教育将会长期并存。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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