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美团单车发起无接触骑行倡议，建议佩戴口罩、手套骑行

2020-02-14 13:37 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 14 日消息：今天美团单车发布《“无接触”骑行倡议书》，倡导战“疫”期间新骑行文化。

美团单车，摩拜单车 (2)

倡议书建议用户遵守“无接触”骑行四准则：口罩手套请戴好、保持距离须记牢、骑前擦拭更安心、骑完停好不占道，鼓励用户做好疫情防护，“无接触”安全骑行。

另外，此前美团单车还发起「无差别消毒」倡议，并在北京、广州、天津、西安、厦门、珠海、兰州、太原等城市落实「不分你我他」街头单车消毒举措，即运维人员不分品牌，不分颜色，对负责区域内所有共享单车进行消毒。

以下为美团单车“无接触”骑行倡议书：

亲爱的用户：

疫情的动态牵动着所有人的心。疫情发生以来，美团单车在行业内率先开展无差别消毒，对车辆及时消毒，保障公共交通出行。为了您和公众健康，美团单车特此发起《“无接触”骑行倡议书》，倡导特殊时期新骑行文化，即“无接触”骑行，期望为用户提供更为安全、健康的骑行保障。

建议您遵守以下“无接触”骑行四准则，携手共同打赢疫情防控阻击战：

1. 口罩手套请戴好。佩戴口罩、手套骑行，减少过多的实物接触。

2. 保持距离须记牢。骑行和等待时，尽可能与他人保持安全距离。

3. 骑前擦拭更安心。骑行前，使用消毒物品对车把、车座等车辆关键部位进行擦拭。

4. 骑完停好不占道。骑行结束后，将车辆停放在合规区域，避免占用盲道、绿道。

当前，全国上下众志成城，抗击疫情，每一个人都能做出力所能及的贡献。

请您做好疫情防护，“无接触”安全骑行，您的健康是我们最大的心愿。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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