小米10正式发布 雷军：小米10系列研发共投入10亿元

站长之家(ChinaZ.com) 2月13日 消息:今日，小米正式发布了小米10以及小米10 Pro两款旗舰产品，在发布会上，雷军表示，小米 10 系列投入 10 亿元做研发，去年 70 亿元的研发费用有 10 亿用到了小米 10 系列上。

据雷军公布数据显示，2019 年小米集团的年度收入预期超过人民币 2000 亿元，集团研发费用为人民币 75 亿元。 2020 年研发费用预计将超过约人民币 100 亿元。

据悉，小米 10 跑分高达58. 5 万分，DXOMARK评分排名第一达 124 分。

小米 10 搭载了高通骁龙 865 处理器，配备了LPDDR5+UFS3. 0 的存储配置，同时支持双模5G和WiFi 6，并采用了3000mm²超大VC液冷板+石墨烯+多层石墨散热组合。配备6. 67 英寸AMOLED小挖孔曲面屏，拥有90hz刷新率以及180Hz触控采样率，分辨率为2340x1080，具有1 亿像素四摄，分别为：108MP+12MP+20MP+超长焦镜头。

小米 10 还拥有4780mAh定制条形快充电池，支持30W有线疾速闪充+30W无线疾速闪充+10W无线反充。