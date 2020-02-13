支付宝英雄帖发布5天超1200位开发者报名，首批181款小程序已开发或上线

站长之家(ChinaZ.com)2 月 13 日 消息：自 2 月 6 日支付宝发布十大社会紧缺疫情服务和开发者“英雄帖”不到一周，已有超过 1200 位个人开发者和服务商报名参战，投入开发用户和机构急需的疫情服务相关小程序。

其中，包括疫情咨询机器人波波、小区疫情查询等在内，首批报名者开发的服务中已有 181 款疫情小程序进入开发流程或已上线，开始为用户和机构需求方提供疫情信息智能问答、疫情统计、心理咨询、紧急物资调度等服务。

支付宝相关人士表示，经筛选，初期已有 58 家优质服务商的抗疫小程序已进入了开发流程，服务涵盖了政务民生类、法律服务、医疗类、公益类、疫中便民生活类、物流配送类、疫中疫后恢复商家经营类等几大刚需场景。服务商开发的小程序模板，可以让机构需求方经过简单配置就上线一款自己的小程序。

据了解，自 1 月 27 日支付宝在首页上线疫情直通车以来，已有超过 3 亿人次在直通车内使用疫情信息查询、在线问诊、买菜送药上门、健康申报、改签行程、爱心捐赠、同行程查询等 10 大类服务。

支付宝疫情小程序征集令发出一周内，已有超过 30 家教育机构加速发布小程序上线;阿里健康在线问医平台，一天承接的问诊量超过 10 万人，相当于 33 家实体“三甲”医院日均门诊量总和。

目前支付宝“英雄帖”还在持续招募疫情相关服务相关的开发者和服务商，并提供亿级流量和技术资源扶持及现金奖励，有意参与共抗疫情解决社会需求缺口的开发者可登录“支付宝开发者中心”疫情专题页面报名。