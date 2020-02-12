董明珠：格力已经陆续复工 加紧口罩等防疫用品生产

站长之家(ChinaZ.com) 2月12日 消息:今日，董明珠对武汉格力全体员工发布慰问信称，在这场没有硝烟的战役中，每一名武汉格力人都毫不畏惧，哪里有需要，哪里就能看到你们忙碌的身影。面对复杂严峻的疫情形势，你们勇往直前，用你们的行动展示了格力人的自信、勇敢和责任。

目前，除武汉基地以外，格力已经陆续复工，加紧生产温度计、口罩生产设备、护目镜、杀病毒空气净化器、“风无界”新风空调等一系列抗击疫情产品，为疫情而战。

最后董明珠表示，疫情一定能够被战胜，春天一定会来到。我们期待着春暖花开、阳光明媚之日，为你们召开一场庆功大会!

以下为格力电器慰问信全文：

武汉格力全体员工：

2020 年的春节注定是一个特别的春节，没有拜年、没有握手，但却有着一位位“逆行者”的无声奉献。武汉发生的这场疫情，牵动着每个人的心，从中央到地方，全国上下共克时艰，同心协力支持武汉。

1 月 27 日，当得知要建造火神山医院时，你们主动请缨，立刻找到相关部门，立即参与到火神山医院项目建设中，不眠不休，奋战了三天三夜。当看到你们在寒冬深夜里睡在室外，只为随时可以冲向前线，确保在施工间隙快速完成安装的时候;当看到你们因人手紧缺，两个人抬一百多公斤空调不慎摔倒，也依然坚持抢装的时候，你们的眼神依旧坚定，脸上依旧挂满阳光的笑容，这一幕幕都令我们感到心疼又感动。

“火神山”一战结束后， 2 月 2 日，第二战——“雷神山”项目又紧锣密鼓地开始，依然是你们这些武汉格力人，依旧是不顾个人安危，迅速挺进雷神山建设。这其中令我印象最深刻的是，为了给武汉最大的帮助，你们积极向总部争取，将格力最好的“风无界”双向换气新风空调支援到前线，因为“风无界”可以在保证室内恒温的前提下进行双向换气，引入室外新鲜空气并同步过滤净化，最大化的保护医护人员和被隔离病人的健康。你们从心底为医护与病患着想，想提供给他们最好的帮助，因为有了你们的真诚与爱心，能让武汉的医护与病患更多一层保护，让疫情防控更多一份力量，这令我们全体格力人感到骄傲。

2 月 9 日上午，我们又接到武汉市紧急支援求助，雷神山医院建设急需焊工，希望格力能够给予全力支持。作为一个以生产空调为主的企业，我们的焊工岗位员工并不多，但此刻，疫情就是命令，疫情就是指令!你们义无反顾，几个小时内就紧急集结了一支由 19 名焊工组成的“突击队”奔赴前线。 375 间病房，上千个焊点，你们连夜奋战， 36 个小时内就圆满完成了政府交代的任务。就在任务完成的同时，又接到政府通知，已入住患者的方舱医院需要再增加 30 台大型分体机，你们又冒着巨大的被感染风险赶去连夜抢装，并没有因为疫情而有一丝犹豫。昨日，我们从武汉获悉，雷神山医院项目指挥部领导对你们给予了高度称赞，表扬你们在此次行动中不畏困难、不等不靠主动出击，绝对是一支敢于担当、能打硬仗的队伍!这些点点滴滴的行为，这些平日里看起来再普通不过的工作，在此时却格外特别，是你们用专业与责任保障了施工任务，守护着武汉，你们是我们心中的英雄。

众志成城、其利断金!在这场没有硝烟的战役中，每一名武汉格力人都毫不畏惧，哪里有需要，哪里就能看到你们忙碌的身影。面对复杂严峻的疫情形势，你们勇往直前，身在疫区的你们比任何人更懂得这意味着什么，可能遭遇什么，但你们没有丝毫犹豫，没有任何退缩，用你们的行动展示了格力人的自信、勇敢和责任。

随着各省市相继出现疫情，我们在安徽、广东、海南、天津、湖南、江西、浙江、江苏、广西、河南、重庆、四川等全国各地的格力人也和你们一样，纷纷加入到抗击疫情的行动中，为所在地疾控中心及各大医院送去格力杀病毒空气净化器等有效抗疫情物资，助力打赢疫情防控“阻击战”。目前，除武汉基地以外，格力已经陆续复工，加紧生产温度计、口罩生产设备、护目镜、杀病毒空气净化器、“风无界”新风空调等一系列抗击疫情产品，为疫情而战。

在此，我代表格力 9 万员工，向奋战在武汉抗疫前线的你们致敬!也向你们身后所有默默支持、付出的家属表达衷心的感谢!你们是格力人的榜样!

写到这里，还有很多话想跟你们说，但千言万语汇成一句：你们在抗疫一线一定要注意安全防范，既要积极投身于抗击疫情行动中，更要做好防护，保护好自己，一定要安全、健康地完成任务!

疫情一定能够被战胜，春天一定会来到。我们期待着春暖花开、阳光明媚之日，为你们召开一场庆功大会!

董明珠