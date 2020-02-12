京东承接湖北应急物资供应链管理 全程可视追踪

站长之家(ChinaZ.com) 2月12日 消息：近日，京东宣布与湖北合作，正式承建应急物资供应链管理平台。据了解，该平台针对抗击疫情急需的防护服、口罩、护目镜等物资的生产、库存、调拨、分配进行全程可视追踪，助力应急指挥，全面智能协同需求、采购、调配、送达、捐赠等场景。

平台上抗疫物资的所有数据和信息都以数字化形式进行整合，实现应急物资透明化管理，便于各部门追溯、监督和管理。

据京东物流介绍，该平台主要有 4 个特征：

1、高效应急

实现应急物资全生命周期管理，从生产订单开始全程跟踪、实时更新状态，确保各单位高效联动。支持精细化管理与全流程时效监控，提供PC端、手机端可视化看板。

2、全程可视

应急指挥部门可随时了解应急物资需求、调配、供应情况。依托于可视化产品，对应急物资核心信息实时动态更新和监控。

3、立刻使用

现有系统，账号开通立即可使用!快速保证应急物资管理体系完善，逐步推进应急供应链流程的全面线上化管理，实现真正的在线供需协同。

4、服务保障

京东物流全国运配网络保障物资交付与时效体验。为完美提供时效承诺和订单跟踪服务，时效服务由快变准。通过以往大促保障经验积累，通过柔性化资源配置，满足应急高峰服务需求。以现有成熟的配送网络为基础，完美打造有速度、有温度的终端交付体验。