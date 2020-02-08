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见闻

因新型冠状病毒影响，苹果宣布将延期 Apple Store 零售店

2020-02-08 11:16 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 8 日消息：苹果此前在官网发布消息称，暂时关闭中国区所有办公室以及 Apple Store 零售店，关闭日期一直持续到 2 月 9 日。

苹果

今天，苹果再次发表声明表示，计划在 2 月 10 日开始恢复中国区办公场所以及联络中心的工作，但是零售店的重新开店日期暂未确定，确定后将通知顾客。

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虽然线下零售店暂时关闭，但是苹果在线商店依然正常工作。

以下为苹果官方声明原文：

整个 Apple 大家庭一直致力于帮助我们在中国的同事、社区、供应商、合作伙伴和顾客。在与公共卫生专家和政府部门进行全面的咨询商榷后，我们正筹措让 Apple 在中国的办公场所和 Contact Center 于 2 月 10 日这周恢复运转。同时我们正在准备重新开放我们的零售店。重新开业的日期确定后，我们会告知顾客。我们的网上商店依旧正常运营。在逐渐恢复正常工作的过程中，我们的第一要务是我们全中国的团队、供应商合作伙伴和顾客的健康。我们牵挂着那些被冠状病毒感染的病人，以及那些日夜工作以治疗、研究和控制病毒的人们。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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