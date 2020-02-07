支付宝端内上线防疫物资信息服务平台 用区块链实现全程可追溯

站长之家(ChinaZ.com) 2月7日 消息:记者从支付宝了解到，近日该平台上线了防疫物资信息服务平台，通过搜索同行程查询功能即可看到。目前，浙江省医疗物资保障组已发起第一项物资需求清单，其中包括医用口罩、防护服、工作帽等。有别于其他物资信息平台，该平台利用蚂蚁区块链技术，由浙江省卫建委、经信厅主导，将对物资的需求、供给、运输等环节信息进行审核并上链存证。同时，支付宝还向疫情相关小程序开发者提供区块链算力永久免费、专项资金支持。

近些天，湖北、北京、浙江等地医用救援物资告急，牵动人心，物资管理、配置与捐赠过程也受到强烈关注。尤其是在这次突发性大规模复杂疫情事件中，如何实现全流程信息透明、高效的多方点对点协作，是一个突出挑战。以物资捐赠为例，物资从捐赠方流向受赠方包括仓储、派送、供需方确认等，目前各个环节尚未实现整合。

区块链的信任机制能够带来可信连接，一方发出需求清单，一方物资进入物流环节的一刻，就开始信息上链，物资所到之处的每一个环节、经手人确认都在链上显示。而在新冠肺炎这类突发公共卫生事件中，收件方可能不是最终受赠方，需经第三方统一管理派发。但无论经过多少个环节，区块链全程记录存证、各方确认不可改、可高效追溯，能解决多点协同的复杂问题，不留任何环节进入黑箱。

不仅是疫情物资的处理，在涉及社会资源管理配置的任何服务领域，都亟需寻求数字化改造与突破，利用区块链信任机制形成高效多点协同网络，成大势所趋。根据支付宝此前的公开信息显示，蚂蚁区块链已经在包括公益、政务民生、供应链金融等多个领域超40个场景实现落地。其实践也在验证，包括区块链在内的数字创新技术深度融合服务实体经济，才会发挥最大价值。