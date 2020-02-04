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这种特殊的细菌可用来建造火星建筑物：可发电、开采铁矿

2020-02-04 14:56 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月4日 消息:说起在火星上建造城市时，细菌可能是有用的建筑材料。埃隆·马斯克(Elon Musk)最近详细阐述了他在火星上建立一座城市的计划。

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荷兰代尔夫特理工大学的博士候选人Benjamin Lehner表示，一种称为 Shewanella oneidensis的特殊微生物群可以成为很好的“帮手”。

Shewanella 属于产电菌一类的细菌，这种细菌有一个特殊的技能，可以用来发电。但这还不是全部。 Lehner称，这种细菌还能从火星土壤中开采铁矿。

2018 年，美国国家航空航天局向空间站发送了一批这类细菌，以观察它们在太空中的生长情况，现在Lehner还想将它们送上火星。他设想通过火星漫游车收集成批的火星土壤(风化层)，然后将这些土壤放到生物反应器，再利用3D打印机制造人类需要的零部件。其中，细菌起的作用是用来从火星土壤中提取铁，而铁可以用作建筑材料。

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此外，这种细菌能自我复制，能承受火星上的强烈辐射，而且运输成本低廉。当然，这种想法是否能够实现还需要时间去验证。（teslarati）

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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