Uber暂停240个墨西哥用户账号 防止新型冠状病毒传播

站长之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息:目前，新型冠状病毒已经扩散到了全球多个国家。墨西哥疾病防控中心日前发布信息，称在墨西哥的墨西哥州(Estado de Mexico)新发现 2 例疑似新型冠状病毒感染者。

据bloomberg报道，由于Uber司机曾与一名新型冠状病毒疑似病例接触过，为此网约车公司Uber已经在墨西哥暂停了 240 个用户账号，以防止潜在新型冠状病毒的扩散。

Uber在一份声明中称，这些账号被暂停的用户曾经搭乘过两名司机的汽车，而后者与一名新型冠状病毒疑似病例接触过。目前为止，墨西哥还没有新型冠状病毒确诊病例。

据央视此前报道，当地时间 1 月 28 日墨西哥新发现 2 例疑似新型冠状病毒感染者其中一名是 27 岁的女性，她于 1 月 18 日从中国武汉返回墨西哥，在返回墨西哥 2 天后，该女子开始出现相关病毒感染症状。另一名是 14 岁的未成年男性，他跟这名 27 岁女性的家人有过近距离接触，大约 1 月 28 日开始出现相关感染症状。此前，墨西哥全境共累计发现 7 例疑似新型冠状病毒肺炎感染者，但均被排除。